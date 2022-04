Maluma y los proyectos de Netflix que ha rechazado: "No me llamaban la atención"

El 4 de abril, Maluma regresó al plató de 'El hormiguero' para presentar su nueva gira internacional "Papi Juancho. Maluma World Tour 2022". Además, también promocionó "Cásate conmigo", la nueva película que protagoniza junto a Jennifer Lopez, con la que da el salto a la gran pantalla. Aunque este sea su primer contacto con el mundo de la interpretación, confiesa que no es la primera oferta que ha tenido.

Maluma en 'El Hormiguero'

"Siento que lo tenía como en el ADN y no lo había explorado", confesó el cantante refiriéndose al mundo de la actuación. Además, añadió que su madre le insistía de pequeño para que se adentrase en ese entorno, pero que él decidió enfocarse en el mundo de la música. A raíz de esta conversación, sacó a relucir que Netflix y otros productores le habían ofrecido "un par de propuestas", pero que los rechazó a la espera de "una oportunidad mundial". "No me llamaban mucho la atención, no me gustaban los scripts de cada proyecto", detalló.

De tanto "pedirlo al universo y a diosito", esa oportunidad llegó con la llamada de Jennifer Lopez: "Recibo esta llamada de Jennifer y me dice que quiere que esté con ella en su nueva película con Owen Wilson, aparte que yo soy bien fanático de Owen", contó, orgulloso de que su debut como actor sea en una película de Hollywood con este elenco. La definió como "una experiencia inolvidable que haría un millón de veces más"

Anécdotas en el Madison Square Garden

Además, Maluma explicó la gran anécdota que había tenido con Jennifer Lopez. "Le conté que tenía un concierto en el Madison Square Garden y se les ocurrió la maravillosa idea de grabar la película en medio del concierto", comenzó a relatar, detallando que es un lugar que siempre le impone. Al no saberse bien la canción y sentirse presionado, le pidió al equipo que tuviesen cuidado con el teleprompter, pero finalmente se produjeron fallos técnicos.

"Empieza a subir Jennifer como una reina, como lo que es, una diosa, y la veo y digo: 'Guau, este va a ser el momento más inolvidable de mi vida'. Cuando me acerco, porque teníamos que estar frente a frente, iba a empezar a cantar, miré el teleprompter y estaba apagado", detalló. Confesó también que se le había olvidado la primera parte de la canción pero que, finalmente, Lopez lo tranquilizó y supieron sacar la canción adelante. "Fue horrible", sentenció.