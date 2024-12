Por Alejandro Burrueco Marín |

Una de las noticias de la semana en el ámbito televisivo es la entrevista que dará Bárbara Rey en exclusiva a Telecinco el próximo lunes 9 de diciembre durante un especial de '¡De viernes!'. La expectación de la entrevista está motivada por la respuesta que dará la vedette a las imágenes con el rey emérito difundidas por su hijo Ángel Cristo dos meses atrás. De hecho, la noticia incluso ha saltado de cadena y ha sido comentada desde La 1 en 'Mañaneros'.

Adela González y Lydia Lozano en 'Mañaneros'

Sin embargo, TVE no solo ha comentado la futura entrevista por el morbo que puedan generar las respuestas de la murciana. Dos semanas atrás, l, la encargada de llevar a cabo '¡De viernes!'. Lydia Lozano ha contado algunos detalles sobre este acuerdo en exclusiva para el programa de TVE: "".

"Va a mantener todas las demandas menos la de la cadena", revelaba Lozano, a la que le impactaba sobre todo la demanda de su hijo. Además, la colaboradora ha transmitido las palabras textuales de una de sus conversaciones con la vedette: "Yo hace mucho tiempo puse una demanda y estuve 7 años para que se realizase el juicio. Yo dentro de poco cumplo 75 años. ¿A mí me compensa poner una demanda tan farragosa como es contra un medio de comunicación fuerte? No. Ellos me llaman y yo acepto".

????Exclusiva: el paso que nadie esperaba de Bárbara Rey



Nos lo cuenta Lydia Lozano#Mañaneros3Dhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/YhNEbSjeh7 — Mañaneros (@MananerosTVE) December 3, 2024

El precio de la entrevista de Bárbara Rey

Por su parte, la presentadora, Adela González, ha preguntado a su compañera si Bárbara Rey retiraba la denuncia tras haber "visto las orejas al lobo". "Yo creo que se ha tirado muchos meses poniendo una demanda muy buena, pero hay cosas que no compensan", contestaba Lozano añadiendo que quizás la vedette prefería "un buen pacto a un mal juicio". Por otro lado, el resto de colaboradores de 'Mañaneros' ha comenzado a teorizar cuánto cobrará Bárbara Rey por la entrevista de Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Nieves Herrero hacía hincapié en el millón de euros que pedía la de Totana en su demanda: "Había una letra pequeña en la demanda que decía que se podía llegar a un acuerdo entre partes para que con una entrevista se solucione". Los tertulianos coincidían en que la cifra superará a la de su hijo e incluso la que pedía en la demanda. Diego Reinares ha comparado la situación con la de Isabel Pantoja: "Cerró un acuerdo con Paolo Vasile para retirar todas las demandas que tenía interpuestas contra Mediaset por un contrato de larga duración de dos años y dos millones de euros".