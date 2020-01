Manu Guix echa la primera bronca de 'OT 2020' por la grupal de Marisol: "Mostremos un poco de respeto"

El buen rollo 'colectivo' que ha imperado entre los concursantes de la nueva generación de 'Operación Triunfo' ha pasado de las risas en los momentos de ocio a las impertinencias y la falta de seriedad durante las clases de la Academia. Los profesores saben que el tiempo pasa rápido y no hay ni un segundo que perder y, en apenas tres días, han tenido que realizar varias llamadas de atención por los comportamientos de los alumnos en el aula.

La más sonada llegó este martes en el ensayo de la actuación grupal con Manu Guix , que esta semana gira en torno a un medley de Marisol por el Goya honorífico que recibirá el 25 de enero. Varios de los concursantes se presentaron sin haberse aprendido la melodía marcada el día anterior y el profesor no dudó en parar la clase. "", comenzaba, ante lo que Ariadna aseguraba que sí habían practicado todos juntos.

Manu Guix da un toque de atención a los concursantes de 'OT 2020'

"Es muy importante y que esto salga bien depende solo de vosotros", continuaba Guix, interrumpido por una conversación entre Nia y Eva. "Estoy hablando", les espetaba. "Vamos a tomárnoslo en serio. El ensayo de ayer fue un puto caos. Yo soy el primero en trabajar desde el sentido del humor y desde la risa porque se puede reír y pasarlo de puta madre y, al mismo tiempo, ser rigurosos, pero cuando estamos ensayando, estamos ensayando", aseveraba.

"Llegáis aquí y la melodía no está, y no es tan difícil. Tenéis una frase y un parágrafo, creo que no es tanta información", continuaba. Por si el tema de la actuación les estaba llevando a no tomársela en serio, Manu no dudaba en defender a la intérprete original: "Marisol no es fácil, para nada. Antiguo, sí; fácil, no. Es música muy seria, además. Mostremos un respeto. No quiero irme de aquí con la sensación de que os la suda porque ayer me fui un poco con esa sensación".

Noemí Galera: "Cachondeítos los mínimos"

"Ha sido más bien un pequeño toque de atención", escribía luego en sus redes sociales Manu Guix, convencido de que "ha sido dárselo y el tema ha cambiado a saco". Aunque se muestra confiado en que los concursantes de 'OT 2020' sacarán adelante su primera actuación grupal, lo cierto es que no es el único profesor que ha tenido que pararles los pies en la Academia.

La directora, Noemí Galera, presentaba este miércoles la clase de composición con Roger Rodés cuando Eva, Anne, Gèrard y Rafa llegaban tarde. "Es la última vez que ocurre esto, a la siguiente no vais a entrar", advertía, recordando que Flavio también se había retrasado en la clase de Cesc Escolà. "Prestad atención, por favor. Cachondeítos los mínimos, ¿de acuerdo?", les pedía, en referencia a las constantes bromas que los nuevos triunfitos acostumbran a hacerse en todo momento.