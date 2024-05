Marc Giró ensalza a Pablo Motos y 'El hormiguero': "Se ha sido injusto con él"

Por Toño García Rodríguez |

Marc Giró está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales gracias a su programa de entrevistas en La 2, 'Late Xou'. Este lunes 20 de mayo, el presentador acudió al programa 'Hora 25' de Cadena Ser para ser entrevistado. Durante la conversación, Giró quiso hacer una referencia al programa lider del access prime time en España, 'El hormiguero', y al papel que Pablo Motos ocupa en la televisión nacional.

Pablo Motos en 'El hormiguero'

"Yo a Pablo Motos le tengo un gran respeto por varias razones", comenzaba entonando el humorista., explicaba Giró, que, a pesar de poder tener "ideas distintas sobre algunos asuntos" con el presentador de Antena 3, considera que. De este modo, el catalán rompe una lanza a favor de Motos, a quien señala como pionero en programas de promoción de artistas.

"Ha dado ventana a esto de la promoción, de llevar grandes estrellas o no grandes estrellas, o gente que está promocionando artefactos culturales", declaraba Giró, para mandar un mensaje de agradecimiento al presentador valenciano: "A Pablo Motos hay que agradecerle, a él y a su productora, de todo corazón, el hecho de que ese programa es un programa caro, pero se nota, se lo está gastando". El conductor de 'Late Xou' destaca la calidad que presenta el programa y su buen ambiente laboral.

"Pablo Motos, me consta y yo creo que no debe pagar mal, que el equipo que tiene lo tiene desde hace muchísimo tiempo", añadió Giró sobre la productora 7yacción. Además, quiso destacar la innovación del espacio de Antena 3: "Han hecho cosas muy originales, es un programa muy original que no se parece a nada". No obstante, reconocía sus diferencias con el presentador, aunque no las considera tan incompatibles: "Es posible que no coincidamos en según qué ideas, pero me voy a cenar yo con Pablo Motos y a ver qué pasa, a lo mejor llegamos a un punto".

Marc Giró, sobre Pablo Motos y David Broncano: "A los medios nos viene muy bien que Motos tenga competencia, que Broncano esté en la 1. Eso alimentará. Lo que necesitamos es que la gente vaya a ver la televisión". pic.twitter.com/yxdjwJWa14 — Hora 25 (@Hora25) May 20, 2024

Competencia positiva

Marc Giró también aprovechó para hablar sobre la llegada de 'La resistencia' y David Broncano a Televisión Española: "A los medios de comunicación nos viene muy bien que Pablo Motos tenga competencia, que Broncano esté en La 1 y él en Antena 3, porque eso alimentará. Nosotros lo que necesitamos es que la gente vaya a ver la televisión, que vayan a ver lo que sea". Con esto, el presentador entendía como una suerte tener una gran oferta de programas, pues de este modo, habrá un mayor interés por la televisión.