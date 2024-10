Marc Giró bromea con la polémica del fichaje de Broncano en TVE: "Pedro Sánchez me llamó personalmente"

Por Alejandro Burrueco Marín |

Marc Giró volvió a La 2 con la nueva temporada de 'Late Xou con Marc Giró' el pasado martes 8 de octubre. El presentador no ha pasado por alto las críticas que ha estado recibiendo la cadena pública con el fichaje de David Broncano, que ya se ha asentado en el access prime time con 'La revuelta' en La 1. Giró ha hecho alarde de su humor señalándose como un mayor problema ideológico dentro de la cadena que su compañero.

'Late Xou con Marc Giró'

El presentador ha pasado a mencionar directamente al nuevo programa en su monólogo: "España como no podía ser de otro modo está revuelta". "", ha afirmado el presentador sin rodeos. "", ha satirizado Giró. El catalán se ha ido atribuyendo poco a poco todas las polémicas asociadas con Broncano: "Se ha publicado que Broncano cobra 14 millones de euros por presentar 'La revuelta', eso no es verdad.".

"Se ha publicado que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha sido quien personalmente ha colocado a dedo al pobre de David Broncano en TVE con lo bien que estaba en la cosa esa, la plataforma espacial donde estaba", ha añadido Giró esquivando mencionar a Movistar. El presentador también se ha apropiado la polémica del presidente: "Pedro Sánchez a quien ha colocado es a mí aquí, porque yo a causa de este cuerpo diseñado para el pecado valgo más por lo que callo que por lo que digo".

La supuesta llamada de Pedro Sánchez

"Si yo hablara se cae España. Pedro Sánchez me llamó personalmente y me dijo: '¿Qué quieres por tu silencio? ¿Quieres que te ponga un programa de cocina?'", siguió el comunicador con su monólogo. "Le pedí presentar el informativo de la noche, pero me dijo que no me pasara. Pues ponme un late night... Y aquí estoy, como los americanos", ha concluido Giró su historia insistiendo en su relación con Moncloa.