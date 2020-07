'The Walking Dead': Margot Bingham ficha por la temporada 11 para interpretar a un misterioso personaje

La décima temporada de 'The Walking Dead' tuvo que detener su producción a causa del coronavirus, por lo que no pudo emitir el final de su décima temporada. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para seguir trabajando en la continuidad de la ficción, como de la temporada 11 y las novedades del elenco que la conformarán.

Margot Bingham, fichaje de 'The Walking Dead'

Margot Bingham será uno de los fichajes de la temporada 11 de 'The Walking Dead', según informa Deadline. Todavía se desconoce qué papel tendrá la actriz de 'New Amsterdam', pero todo apunta a que será Stephanie. Los fans de la serie de AMC conocen a este personaje solo de oídas, puesto que su voz salió en los episodios "Bonds" y "Morning Star". Justo esa voz estaba interpretada por Bingham.

Poco se sabe de Stephanie, más allá de que es una superviviente de los caminantes que vive en Charleston. Ella consigue conectar por radio con Eugene Porter, el personaje de Josh McDermitt. A partir de los episodios que quedan por emitirse, 'The Walking Dead' comenzará a tornar más hacia el ámbito urbano, dejando de lado lo rural como hasta ahora. Así ocurrió en el último episodio, donde algunos personajes llegan a Pittsburgh.

El final de la décima temporada

El final de 'The Walking Dead' ya ha sido posproducido y tiene previsto ver la luz en otoño. Precisamente de ese final ha hablado Jeffrey Dean Morgan, adelantando algunos datos de cómo será. Según el actor de Negan, habrá un enfrentamiento final entre su personaje y Beta: "Tiene que haber algo con Beta, porque está por libre creando caos. Si no se afronta eso no podremos avanzar", comentó en una entrevista.