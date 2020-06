'The Walking Dead': El motivo por el que Rick Grimes sobrevivió en coma al apocalipsis zombie

Desde que se estrenase 'The Walking Dead' en octubre de 2010 existe una gran incógnita entre los seguidores, ¿cómo sobrevivió Rick Gimes en aquella habitación de hospital en pleno estallido zombie? A lo largo de una década, el universo de los cómics de Robert Kirkman se ha extendido con los spin-offs 'Fear The Walking Dead' y 'The Walking Dead: World Beyond', varias futuras películas y diferentes webseries que han ido completando la historia. Precisamente a través de una de estas pequeñas piezas para internet hemos conocido la explicación al misterio.

Rick Grimes (Andrew Lincoln) en 'The Walking Dead'

Todo comenzó en el primer episodio cuando el personaje interpretado por Andrew Lincoln despertó del coma en un hospital prácticamente abandonado. Al levantarse, encontró un cuarto con el mensaje “No abrir, muertos dentro”. Sin médicos ni alimentos y en pleno apocalipsis zombie, Rick logró sobrevivir durante un mes, aproximadamente. Un milagro, una laguna de guion o un misterio que sería resuelto. Estas eran las únicas hipótesis ante tal incógnita.

Gracias a la webserie 'The Walking Dead: The Oath' hemos podido obtener respuesta para este gran misterio. La ficción, que narra pequeñas historias ambientadas en el mismo universo, muestra qué pasó en el hospital mientras el sheriff estaba en coma. En este capítulo, Paul (Wyatt Russell) y Karina (Ashley Bell) buscan refugio en este centro médico se encuentran con la doctora Gale Macones (Ellen Greene).

La respuesta

Este episodio nos muestra que Rick no estuvo completamente solo durante su coma, ya que la doctora seguía encerrada en el hospital y, seguramente, cuidó del personaje durante varias semanas. Además, esta entrega desvela que Paul fue quien pintó el mensaje de advertencia que el sheriff ve al despertar del coma.