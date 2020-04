'The Walking Dead' enfrentará a Negan y Beta en el final de la décima temporada

2020 tenía que ser el año más grande de la franquicia 'The Walking Dead' hasta el momento. Tras el final de la serie de cómics original, AMC pretendía encadenar la segunda parte de la décima temporada de 'The Walking Dead' con la llegada de 'World Beyond' y el posterior regreso de 'Fear The Walking Dead', llegando al final de esa oferta sin precedentes con la undécima entrega de la ficción matriz. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha desbaratado los planes de AMC, que ha tenido que retrasar indefinidamente el desenlace de la presente temporada de 'The Walking Dead', del cual ha querido hablar uno de sus protagonistas, Jeffrey Dean Morgan.

Negan en 'The Walking Dead'

El actor que da vida a Negan en la serie postapocalíptica ha concedido una entrevista a TooFab en la que ha hecho referencia a qué sucederá con su personaje en el cierre de temporada. "Tiene que haber algo con Beta, porque está por libre creando caos. Si no se afronta eso no podremos avanzar," afirma el intérprete, que promete un final a la altura: "El episodio 16 es de los grandes. Cada capítulo que dirige Greg Nicotero es descomunal. Tenéis que esperar que pasen muchas cosas."

Además, a la espera de ver qué sucede con Negan en ese último episodio, Morgan espera con muchas ganas coincidir con Princess, el carismático personaje que ha irrumpido en la recta final de la temporada: "Ha aportado una energía muy divertida a la serie. Soy muy fan de ella. Negan y ella van a pasarlo muy bien, no puedo esperar para ello." Y por último, explica que ha sido "imposible" completar la postproducción de la season finale en esta compleja coyuntura de confinamiento, reconociendo que no sabe cuándo se retomará el trabajo.

Calendario a la espera

Las tres series de la franquicia se encuentran en fases diferentes de desarrollo, aunque todas ellas afectadas por el coronavirus. Mientras que 'The Walking Dead' ha tenido que frenar el desarrollo de su próxima temporada, 'World Beyond' se vio obligada a posponer su estreno, programado en principio para el 12 de abril, de manera indefinida. La única ventana de lanzamiento confirmada es la de 'Fear the Walking Dead', que debería estrenar su sexta temporada en verano.