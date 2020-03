'The Walking Dead' presenta a Princess, que jugará un papel clave en la mayor trama hasta el momento

'The Walking Dead' continúa su emisión con la segunda mitad de su décima temporada donde los espectadores se han despedido de uno de los personajes más queridos tanto en la ficción como en los cómics, Michonne. No obstante, es una serie en la que están acostumbrados a perder personajes icónicos y ya han introducido uno nuevo en su último episodio, "Look at the Flowers". Se trata de un personaje familiar para los amantes de la novela gráfica, Juanita Sánchez, más conocida como "Princess" o "La princesa de Pittsburg".

Paola Lázaro interpreta a "Princesa", un nuevo personaje de 'The Walking Dead'

En el capítulo 10x14, Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton) y Yumiko (Eleanor Matsuura) atraviesan una nueva ciudad durante su particular ruta. Allí se topan con algunos caminantes encadenados y disfrazados en una suerte de recreación festiva. En ese momento aparece Princess, pletórica al encontrar a humanos, ya que lleva mucho tiempo sin interactuar con alguno y no sabe diferenciar entre los que son reales y los que no.

El personaje interpretado por Paola Lázaro tiene una personalidad histriónica y alocada y teniendo en cuenta que la ficción se ha separado bastante de la trama de los cómics es un misterio cómo desarrollarán al personaje. Lo que sí está claro es que su aparición fugaz al final del episodio no ha sido casualidad y que su llegada a la serie será clave en la transición entre la trama de los Susurradores y la de Commonwealth, la ambiciosa comunidad a la que se dirigía ese trío de supervivientes en los cómics cuando se encontraban con Princess.

El final de la décima temporada no se emitirá por el coronavirus

El coronavirus ha hecho que la próxima temporada de la ficción posponga su inicio de rodaje para más adelante dada la incertidumbre que se ha creado por la rápida propagación. Pero no han sido las únicas consecuencias que ha tenido la pandemia en la serie, ya que el episodio 10x16 de 'The Walking Dead' está grabado, pero la postproducción del mismo no está terminada, y los equipos no pueden hacerla desde sus casas durante el confinamiento.

Por ese motivo, AMC ha pospuesto también el estreno del episodio final de la décima temporada hasta que la situación mejore. Por lo tanto, a los seguidores de la ficción solo les queda disfrutar del capítulo 10x15, titulado "The Tower", que por el momento será el último de la temporada hasta que la cadena de televisión estadounidense pueda dar los últimos retoques a la postproducción del capítulo final.