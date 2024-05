Por Beatriz Prieto |

El lunes 20 de mayo, 'Martínez y hermanos' recibió la visita de las actrices Clara Galle y María Adánez, y el futbolista Pepe Reina. Una ocasión en la que los tres tuvieron oportunidad de hablar de sus respectivos proyectos profesionales, lo que dio pie a que Dani Martínez indagara en el regreso de Adánez a 'La que se avecina' nueve años después de la marcha de su personaje, que FormulaTV ya adelantó en exclusiva a comienzos de febrero.

Pepe Reina, Clara Galle y María Adánez en 'Martínez y hermanos'

"¿Cómo estás viviendo esta vuelta?", planteó el Martínez. "Muy contenta, muy divertido. Hoy justo le he dado la enhorabuena a todo el equipo de guionistas, a Alberto, porque", aseguró la invitada, quien dejó claro que "me gustaría contaros un montón de cosas, pero no puedo". "Se avecinan curvas y una buena traca", añadió la actriz, a quien Martínez pidió "una pistinina" sobre cómo volvía su personaje a la serie., se limitó a soltar finalmente Adánez.

Además, ante las preguntas de Martínez, la actriz aseguró que, en 'La que se avecina', "no nos saltamos el guion porque he de decir como actriz que, cuando los guiones están como dios escritos, como este caso, es un gustazo decirlo tal cual". "En eso yo creo que nos hemos disciplinado mucho. Los texto mal escritos son los que te acabas inventando un poco", apostó la madrileña, quien vuelve a la serie en la próxima temporada 15, después de que su última aparición fuera en la octava, en 2015. Además, Adánez recordó a "mis queridas viejitas de 'Aquí no hay quien viva'" cuando el presentador le preguntó "quién se suele equivocar más".

Recuerdos de 'Aquí no hay quien viva'

"Mi querida Mariví era un genio y se inventaba la mitad de las frases", compartió Adánez, entre risas, al recordar su tiempo junto a Mariví Bilbao, Gemma Cuervo y Emma Penella en dicha serie. La actriz incluso relató cómo las tres fueron contratadas para una campaña publicitaria en pleno éxito de la mítica serie "y a los dos días de estar rodando con ellas, el director llamó a Laura Caballero y le pidió que por favor le dijera cómo hacía para que dijeran el texto, porque no había manera". "Yo he llegado a dar codazos a Emma Penella", desveló Adánez, sobre las escenas en grupo con las tres inolvidables actrices.