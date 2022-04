'Viernes deluxe' reunía a multitud de invitados en su espacio destinado a 'Supervivientes' para hablar sobre las primeras horas del reality. Además, todo estaba preparado para que María del Monte visitara el plató, aunque finalmente un problema de salud hizo que no pudiera estar presente y que se quedara en casa.

'Viernes deluxe

La cantante quiso entrar por teléfono para explicar qué había ocurrido: "Que soy humana", le decía a Jorge Javier Vázquez. "Resulta que el bichito ha venido a visitarme. Me hice la prueba antes de salir y no era lo que procedía. Lo prudente, lo cauto y lo correcto es estar donde estoy, escondidita", así confirmaba del Monte que se había contagiado de coronavirus.

La artista recordó una conversación que tuvo con el presentador al inicio de la pandemia, en la que le aseguró que no quería que quedase miedo cuando todo finalizara. "Yo he pasado miedo. Ahora mismo no lo tengo porque afortunadamente han salido las vacunas, que nos han servido a todos mucho, pero la verdad es que ha sido un tiempo difícil y duro para todo el mundo", reflexionaba.

Las palabras de cariño de Isa Pantoja

Isa Pantoja se encontraba en plató para hablar sobre 'Supervivientes', por lo que habría coincidido con la cantante, y su madrina, en plató. "Isa es una persona a la que yo quiero mucho y ella lo sabe", decía María del Monte. Pese a que la mala relación entre la cantante e Isabel Pantoja no es un secreto, la joven le tendió la mano. "Nana, te deseo que te recuperes pronto, que es lo importante, que se pase rápido. Tú también sabes que yo te quiero mucho y siempre te voy a querer", contestaba.