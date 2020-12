María del Monte, concursante de un especial de 'La última cena' con Miguel Cobo como sucesor de Sergi Arola

La tarde del lunes 14 de diciembre, 'Sálvame' contó con la presencia de la chef Begoña Rodríguez, jueza de la primera edición de 'La última cena', que acudía para presentar a su nuevo compañero en los especiales del formato que se emitirán durante la época navideña, encargado de coger el testigo de Sergi Arola: el chef Miguel Cobo. Además, la profesional también desveló la identidad de una de los ocho concursantes que competirán por parejas en los dos especiales: la artista María del Monte.

"He visto un poco de 'La última cena' y aun así vengo a divertirme y ver buenos platos", bromeó Cobo, quien reconoció haber sido "empujado" por Begoña para participar en el programa como sucesor de Arola. 'Sálvame' emitió entonces un vídeo de presentación, en el que el chef declaraba que "la cocina no es una broma". "El que no se lo tome en serio, se las verá conmigo", prometía quien fuera finalista de la primera edición de 'Top Chef' en 2013, además de estrella Michelín en 2016 y mejor cocinero de Castilla y León tres años más tarde.

"Yo no vengo a regalaros nada", añadía el chef en el vídeo de presentación, dirigido a los futuros concursantes, en el que admitía no soportar "a la gente que no respeta el producto, que no respeta a sus compañeros o la gente que no es limpia". "No venimos solo a cocinar, venimos a competir", subrayó Cobo, que ya impuso así cierto respeto entre los colaboradores presentes en el programa. Sobre lo que la nueva incorporación podía aportar al formato, Begoña reconocía que Miguel "aporta la cabeza" y "tiene muy en cuenta los tiempos".

María del Monte, primera concursante desvelada

Tras la presentación de Cobo, comenzaron a surgir las primeras elucubraciones sobre los posibles concursantes que competirían en los dos especiales: cada uno de ellos contaría con cuatro concursantes, divididos en dos parejas, que competirán elaborando el mismo menú. "¿O sea que mañana serán dos personas?", planteaba entonces una confundida Belén Esteban, desvelando así, sin querer, la fecha de la grabación de uno de los especiales: el martes 15 de diciembre. "Ninguno de los que va a cocinar te entraría en la cabeza que puede hacerlo", desveló Begoña, sobre la identidad de los ocho concursantes, antes de dar el nombre de la primera de ellos, María del Monte. "Le va a costar que la dirijan en la cocina", apostó Jorge Javier Vázquez, después de que Rodríguez confesara que, entre las parejas participantes, no habría precisamente buen rollo, lo que podría dificultar su trabajo en equipo.