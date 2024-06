Por Joan Centelles Martínez |

María Galiana visitó este lunes 10 de junio 'La resistencia' para presentar 'La reina de la belleza', su nueva obra de teatro. Sin embargo, en la entrevista con David Broncano no tardaron en hablar de 'Cuéntame cómo pasó', la serie que tras 23 temporadas llegó a su final en noviembre de 2023 y en la que la actriz era una de sus protagonistas. "He dejado de ser abuela en la ficción (...) Las cosas tienen su final y a 'Cuéntame' le llegó el suyo", comentó sobre la longeva producción.

María Galiana y David Broncano en 'La Resistencia'

En la entrevista de Galiana. La actriz recordó el inicio de la serie y cómo la hicieron aparentar más años de los que tenía para interpretar al personaje de Herminia porque "les parecía muy joven". "Dijeron:(...) Como era del año 68 y hemos terminado en el 90 y tantos,", decía entre risas. "", le contestaba con humor el presentador.

Del inicio de la ficción pasaron a comentar su desenlace, que Broncano aseguró no haber visto: "Con las series que me han gustado no quiero ver el final, para pensar que ahí siguen". El presentador le preguntó por las últimas tramas y por los bisnietos que tenía su personaje. "¿Bisnietos?", preguntó de primeras extrañada Galiana. "Había, había... Es que yo al final con las tramas decía: '¿Y este quién es?'", comentó la actriz entre las risas del público. Intentó explicar los lazos familiares de los personajes, pero poco se aclaró. "¡Qué lío! (...) Aquello parecía el Arca de Noé".

Cuando le dijeron que 65 años le parecía joven para el personaje de Herminia, no contaban con que la serie iba a durar dos siglos. #LaResistencia pic.twitter.com/qHvIbyojub — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 10, 2024

Confesiones sobre las últimas temporadas

"Aquí sin que nadie se entere. En las últimas temporadas cogía las secuencias en las que estaba y no sabía lo que estaba pasando", le confesó a Broncano, algo que volvió a provocar las risas y aplausos del público. "Ya podía ser que Merche fuese astronauta que tú no lo sabías", le respondió Broncano. "La gente por la calle me decía: 'Qué lástima lo que le ha pasado a fulanito'. Y yo decía: '¿Quién será ese fulanito, por Dios?'", terminó explicando entre carcajadas la actriz.