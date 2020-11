María Galiana, sobre Vox y la violencia machista: "El hombre todavía no ha perdido ese sentido de propiedad"

Aprovechando un descanso del rodaje de la nueva temporada de 'Cuéntame cómo pasó', María Galiana ha conectado con 'Las cosas claras' para hablar de la actualidad política, sobre todo de la oposición de Vox a suscribir un texto de condena de la violencia machista. Sin tapujos, la actriz ha dado su opinión al respecto, asegurando que "es muy difícil terminar con esta lacra que hay ahora porque yo creo que, en general, el hombre todavía no ha perdido ese sentido de propiedad que ha heredado de generaciones ancestrales".

Jesús Cintora y María Galiana, en 'Las cosas claras'

Además, la actriz alega que "el hecho de que la mujer se piense que es una persona que tiene inteligencia, que tiene libertad, que tiene derecho, que debe hacer de su vida lo que quiere y que debe tener una profesión eso es tan difícil, todavía, de asimilar...". Dicho esto, el presentador Jesús Cintora le preguntó por qué cree que hay un partido que se niega a usar la denominación "violencia machista", asegurando que aún hay "mucho que meter en cabezas de cromañones".

"Las hay que no están dispuestas a ser independientes"

"Hay que analizar que hay una serie de mujeres, y no en un número menor, que les parece muy bien el papel que a lo largo de la historia han desempeñado las mujeres como es poder votar, tener un cargo político o reivindicar una serie de derechos y la igualdad en la ley", expone Galiana, advirtiendo del peligro de que se crean estas mujeres que conseguido eso, ya está todo hecho. Y es que a continuación, añade que a esas mujeres "no les parece mal que sea el hombre el que dirige, el padre de familia, el que tiene la autoridad y el que decide por los dos. Todavía las hay, y esas son las mujeres que forman parte de esos partidos y las que sustentan esa filosofía. Hay mujeres que no están dispuestas a ser independientes y a vivirlas como ellas quieren vivirlas", lamenta la actriz.

Siguiendo en esta línea, la veterana intérprete ha seguido analizando la situación y considera que "a ese tipo de mujeres les parece una carga muy grande tomar decisiones. Es muy cómodo que piensen por una. Es muy cómodo decir "tú respondes" a un marido y yo solo me preocupo de lo que me tengo que preocupar y ese es el caldo de cultivo de ese machismo latente que tenemos todavía".

"Es exactamente igual que en 1348"

Siendo profesora de Historia, Cintora ha querido conocer cómo está viendo la crisis del coronavirus, algo que ya es historia de este mundo. La actriz se sorprende al contar que "con tantísimos adelantos, con las redes, con la teoría de que pueda haber vida en Venus, que se pueda ir a la Luna o a Marte.., y que no podamos con una pandemia como la que tenemos es para ponerse a pensar. Qué poco poder tenemos. Tenemos que estar como en 1348 con la peste negra y tenemos que irnos a un chalet a confinarnos. Es que es exactamente igual. No hemos adelantado nada en ese terreno, que es uno de los más importantes".