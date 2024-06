Por Joan Centelles Martínez |

María Hervás fue la última invitada de la semana de 'El hormiguero'. La actriz acudió al programa de Pablo Motos para presentar 'Second Woman', una obra de teatro muy curiosa en la que está encima del escenario durante 24 horas seguidas. "Desde las 18:00 de la tarde del 6 de julio hasta las 18:00 de la tarde del 7 de julio. Bastante heavy", le confesaba al presentador.

Pablo Motos y María Hervás en 'El Hormgiguero'

"Yo", expresó sobre este nuevo desafío para la actriz. A colación de esto,que vivió Hervás actuando en 'Confesiones a Alá', otra. "Me pasaron muchas cosas. Había un momento en el que la protagonista lo pasaba muy mal en la función y,", empezaba contando. Como en cada función, la actriz le pedía a esa persona que pusiera su mano en su pecho. ", y yo ya referenciaba la historia", seguía relatando la actriz.

En una de estas, Hervás sabía que este momento de interactuar con el público se acercaba, y quiso escoger a un hombre que le llamó la atención. "Estaba especialmente atento, muy atento. Muy centrado en la historia", decía sobre el hombre que escogió. "Le pregunto: ¿Usted siente latir mi corazón? 'Sí', y le digo: ¿Usted me ve? 'No'. ¿Usted no me ve? 'No'. Pero, ¿por qué no me ve? 'Porque soy invidente'", contó estupefacta. "¡Tierra trágame infinita! Pensé: '¿Le habré violentado? ¿Se sentirá mal ahora?' Pero no, él lo vivió natural. Para mí fue una cagada terrible".

"Van a pasar cosas a las que no estamos acostumbrados"

En 'Second Woman' seguirá interactuando con el público. 100 personas que representan diferentes masculinidades pasarán por el escenario para interactuar con la actriz durante las 24 horas que dura la obra. "Hay una escena que está escrita, pero hay lugar a la improvisación", dice sobre su papel. "Estás como una cabra", le decía Pablo Motos sobre la obra, que será un auténtico desafío para la actriz. "Van a pasar cosas a las que no estamos acostumbrados", decía emocionada.