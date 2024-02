María Hervás y Teresa Riott recriminan a Pablo Motos en directo: "¿Has venido a reñirme?"

Por Daniel Parra |

El programa del martes 20 de febrero de 'El hormiguero' tuvo como invitadas a María Hervás y Teresa Riott, que visitaron el espacio de Antena 3 para presentar la segunda temporada de 'El Inmortal'. La entrevista con Pablo Motos no comenzó de la mejor manera para el presentador, que empezó confundiendo el día del estreno de la segunda entrega de la ficción en Movistar Plus+: "Se estrena el 29 de febrero". Las invitadas no dudaron en corregir al conductor del programa por su error: "No, el 22". "Ah, ¿es este jueves?", señaló un descolocado Motos.

Teresa Riott y María Hervás en 'El hormiguero'

. Y dijiste: 'Qué raro empieza, pero me entretiene'. Y seguiste, y luego ya te fuiste al uno", le recordó Hervás al presentador., le preguntó con sorna Motos, cosa que hizo reír a la actriz de ' Machos Alfa '. Sin embargo, las correcciones no se quedaron ahí durante la entrevista. Motos pasó a explicar cómo terminaba la primera temporada de 'El Inmortal':

Esta vez fue Teresa Riott quien llamó la atención a Motos: "Y un spoiler también es, un buen spoiler para quien no la ha visto la primera". El comentario dejó a Pablo Motos sin respuesta y las hormigas se recrearon: "Otra bronca, Pablo. Ya van tres". "¿Quieres que empecemos de cero, Pablo? ¿Quieres que pongamos la carátula y empieces otra vez?", dijo Trancas saliendo de debajo de la mesa. El conductor de 'El hormiguero' intentó salir del paso: "Es un buen gancho. A ver, la serie está de puta madre, da igual que sepáis esto, la podéis ver...".

El momento improvisado de Teresa Riott

En un momento de la entrevista, Pablo Motos preguntó a Teresa Riott por una de las escenas de 'El Inmortal' en la que la actriz improvisó en pleno rodaje. Riott lo calificó como "el mejor momento que he tenido yo en el mundo interpretativo" y explicó como se dio: "En una de las tomas, está el personaje diciendo lo que va a pasar, muy importante. Se acaba la secuencia, nunca cortan, porque como nos pasan cosas, nunca cortan, y en esto que dice Álex García, me mira y me dice: 'Oye, rubia, ¿tú no le querías cantar una canción a...?'". La actriz desveló que en ese momento se sorprendió pero que aceptó improvisar cantando en secuencia 'Campanera', de Joselito. "Hace tanto tiempo que nadie me canta la Campanera...", dijo Motos, y la intérprete procedió a cantar en directo.