Pablo Motos se cabrea con Nathy Peluso por no cantar su canción favorita en 'El hormiguero'

Por Mario de Hipólito de Sande |

La noche del lunes 20 de mayo, Nathy Peluso se sentó en el plató de 'El hormiguero', junto a Pablo Motos, para promocionar su nuevo disco 'Grasa', tras cuatro años sin sacar álbum. Actualmente, no sabe mucho de este nuevo proyecto, más allá de que ha grabado 15 videoclips. "Básicamente, he hecho una película, un formato largo de visuales y cada canción tiene un videoclip. La magia es que es muy teatral, es casi todo plano secuencia y todo pasa en un mismo espacio, los personajes van cambiando... Es una historia", confesó.

Pablo Motos y Nathy Peluso en 'El hormiguero'

La cantante argentina no quiso desvelar muchos detalles de su trabajo, ya que. "Estoy cabreadísimo contigo", dijo Pablo Motos al volver de la publicidad. "" continuó el valenciano. "Eres un dramático", respondió contundente Peluso.

Ante la incertidumbre de los espectadores, que desconocían lo que había sucedido durante la publicidad, Motos comenzó a explicarlo. "Hay un tema que es el que más me gusta del álbum, 'Legendario' y le digo: '¿Con quién tengo que hablar para ponerlo?' y me ha dicho: 'Conmigo y no'", explicó. "Es que soy muy clásica y no me gusta enseñar las canciones antes de que salgan. Ya accedí a cantarte un trozo de una", se defendió rápidamente la compositora poco antes de interpretar en exclusiva 'Envidia'.

.@NathyPeluso nos canta un trocito de "Envidia", una canción que sale este viernes en su nuevo disco, 'Grasa' #NathyPelusoEH pic.twitter.com/fennI0809W — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 20, 2024

La reflexión de Nathy Peluso

Pablo Motos ha insistido en conocer la razón por la que la cantante Nathy Peluso había repetido varias veces que no encajaba en la vida. "Me pasó desde chiquita, que quizá no era lo que la gente esperaba. Quizá era más histriónica o quizá tenía una manera de pensar, de percibir o de sentir las cosas más exageradas. Eso sí que me pasó un poco de factura, pero fue una factura que a mí me dio fuerza, me dio poder, me hizo salir hacia delante. La factura a veces se interpreta como algo negativo y yo siento que es todo lo que uno tiene que vivir para convertirse en quien es", aseguró la cantante y compositora de Luján.