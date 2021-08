A finales de julio, María Isabel sorprendía a sus seguidores en la redes sociales con la publicación de un mensaje en el que comunicaba su decisión de abandonar su gran pasión, la música. Una noticia inesperada que la sevillana achacó la ansiedad que padecía, algo sobre lo que la artista se ha pronunciado públicamente por primera vez en 'Espejo público' en la mañana del 5 de agosto.

Lorena García habla con María Isabel en 'Espejo público'

"Dentro de lo que cabe, estoy bien. Estoy tranquila ahora mismo", reconocía María Isabel, al arrancar la conexión en directo, a través de videollamada. La artista compartió entonces que su problema de ansiedad "no es continuo, me suele pasar" y relató cómo había sido realmente consciente de ello "durante un viaje en AVE desde Sevilla hasta Madrid". "Me di cuenta de que empezaba a faltarme el aire, tenía sudores, no veía nada, tenía el corazón acelerado... son los síntomas que a mí me ocurren cuando me dan", explicó María Isabel. "No me pasa siempre, es en situaciones, pero ya he entendido por qué me pasa", admitió la cantante, tras lo cual Lorena García quiso darle las gracias "por estar con nosotros, que me consta que has pasado unos días regular".

"Hemos estado pendientes de ti y que estés contándolo aquí, enhorabuena, porque eres muy valiente", elogió la presentadora, quien dio paso al psiquiatra José Carlos Fuertes, presente en el plató del programa. "Quiero decirte que es una situación transitoria, no es una enfermedad que vaya a ser permanente", la tranquilizó el profesional, tras lo cual apuntó que "tiene unos períodos de agudización, como bien has dicho, durante los cuales la persona está muy malita", por lo que el hecho de que retirarse "un poquito" era la decisión acertada. Asimismo, el profesional quiso dejar claro que, tras varios meses, "como mucho, un año", seguramente la andaluza ya podría retomar su carrera profesional con normalidad. "Te recomiendo que tengas paciencia, lo que estás pasando no es que seas débil ni que seas una persona extraña", añadía Fuertes.

"Una vez que lo supere, me encantaría volver"

"De hecho, he encontrado el motivo por el que me pasa esto. Soy una persona muy apegada a mis padres a mi familia y tomé la decisión de irme a vivir a Madrid", compartió la invitada, quien reconoció que, "en este mundo, he cogido miedos, de eso viene mi ansiedad". "No viene de presiones ni de tensión ni estrés", aclaró María Isabel, antes de admitir que había cogido miedo a cosas como "coger un avión o estar sola en un hotel, porque me veía muy pequeñita ante el mundo, quería salir corriendo".

"Han sido miedos que se me han ido creando y que son incompatibles con mi trabajo", explicó la cantante. Además, María Isabel quiso dejar claro que "simplemente, quiero superarlo y, una vez que lo haga, me encantaría volver". "La salud mental es superimportante. Tenemos un cuerpo y una mente que tenemos que cuidar, porque son para toda la vida", reivindicó la cantante, que concluyó su entrevista subrayando que "para mí, no es un tema sobre el que no se pueda hablar. Al revés: tenemos que hablarlo".