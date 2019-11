María Isabel y Natalia aclaran los votos del jurado español en Eurovisión Junior 2019: "No es nada fácil"

Los fantasmas del pasado resucitaron este domingo en la final de Eurovisión Junior 2019 cuando el jurado español otorgó 12 puntos a Polonia, una de nuestras principales amenazas a la hora de ganar el festival. Los eurofans con más memoria recordaron aquel 1979 en el que España favoreció la victoria de Israel y Betty Missiego quedó en segunda posición.

En el caso de Eurovisión Junior 2019, Melani García quedó entras Viki Gabor , representante de Polonia, y Yerzhan Maxim , abanderado de Kazajistán. Muchos espectadorespor parte de nuestro jurado, sin el cual se podría haber minimizado la distancia con la ganadora.

María Isabel y Natalia, jurado español en Eurovisión Junior 2019

Por este motivo, María Isabel, una de las integrantes del panel de profesionales, decidió salir al paso y aclarar sus votos. "Yo no he dado doce puntos a Polonia, ni siquiera la puse en primera posición, ni segunda, ni tercera, etc.", escribía en redes sociales. Su compañera en esta misión, Natalia ('OT 1'), conectaba en directo con FormulaTV para explicar cómo había sido la experiencia: "No es nada fácil puntuar a los niños que lo hacen tan bien y tienen tantísima ilusión".

"Me ha costado muchísimo votar y, es más, he sido la última en entregar mis votaciones", desvelaba, indicando que había intentado "dejarme llevar por mi corazón" y "ser lo más justa posible". Natalia es consciente de lo complicado que es agradar a todo el mundo. "Al final una quiere que todo el mundo esté contento con las votaciones que das desde tu país", razonaba, recordando, no obstante, que "todo el mundo ha podido votar desde sus casas y aportar ese granito de arena". Por su parte, Pablo Pinilla no se ha pronunciado, ni tampoco los dos niños de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, que permanecen en el anonimato.

Fuimos peor valorados en Armenia, Georgia y Rusia

Las normas del Festival de Eurovisión Junior no permiten desvelar los votos de cada jurado, si bien basta con observar el desglose de las votaciones españolas y recordar las palabras de María Isabel para descubrir que se corresponde con la identidad B y colocó a Polonia en quinta posición. Viki Gabor obtuvo, por lo demás, tres primeras posiciones y una segunda, suficiente para coronarse en nuestros votos.

"Lo que ha hecho Melani, esa canción lírica cantando notas imposibles con esa seguridad... espero que el resto de países lo hayan valorado", expresaba Natalia. Un deseo cumplido a medias, ya que la representante española quedó en tercera posición en los votos del jurado con extraños sucesos: no se entiende que algunos profesionales de Armenia, Georgia y Rusia, todos ellos vecinos, colocaran a la intérprete de "Marte" en antepenúltimo, penúltimo o último lugar, boicoteando cualquier punto por su parte.