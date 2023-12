María Patiño acusa a Mediaset de filtrar su fin como presentadora de 'Socialité'

Por Redacción |

El cese de María Patiño como presentadora de 'Socialité' tras la ruptura de Mediaset España y La Fábrica de la Tele, poniendo fin a su relación societaria, es ya un hecho. La propia conductora del formato ha confirmado la noticia en sus redes sociales, publicando una imagen donde escribía lo siguiente: "A la velocidad de un rayo se ha publicado mi cese como presentadora de 'Socialité'. (...) Ahora comienza una etapa maravillosa", añadía Patiño.

María Patiño en 'Socialité'

Sin embargo, esta no ha sido la única reacción de María Patiño, ya que la periodista ha utilizado Twitter para desahogarse. ". Gracias", soltaba la de 'Sálvese quien pueda'.

Con este tuit, María Patiño estaría acusando a Mediaset España de filtrar su cese como presentadora de 'Socialité'. Además, también dejaba claro que no quería despedida ninguna. "No quiero despedidas porque no tengo que despedirme", contestaba la de Ferrol, dejando en el aire su futuro en la televisión.

Más reacciones

A raíz de la información publicada, tanto María Patiño como Nuria Marín han estado contestando algunos mensajes de apoyo que les han llegado. "Al final lo que siempre queda es el cariño. Gracias", respondía la catalana a un cariñoso tuit donde un fan le daba las gracias por su trabajo.