Mediaset despide a María Patiño como presentadora de 'Socialité'

Por Redacción |

Después de que Mediaset España y La Fábrica de la Tele lanzasen un comunicado conjunto donde anunciaban su ruptura, poniendo fin a su relación societaria, ya conocemos qué consecuencia fulminante va a tener para María Patiño. El 5 de diciembre, informábamos en exclusiva de que el grupo de comunicación estaba barajando sustituir a Patiño y a Nuria Marín en 'Socialité', dando carpetazo así a todo lo vinculado con el universo 'Sálvame'. Diez días después de aquello, la propia María Patiño ha confirmado su cese como presentadora del formato.

María Patiño en 'Socialité'

. Es un orgullo que la cadena siga apostando por el formato y por el equipo. Nunca lo consideré un pequeño programa y a la vista está que no lo fue, ni lo será.. Me siento afortunada y querida. Nos vemos mañana", escribía la propia María Patiño en sus redes sociales.

Con la canción "Diva" de Beyoncé de fondo, María Patiño comunicaba así su despido como presentadora de 'Socialité'. El programa, que pasará a manos de otra productora en 2024, sí continuará con el resto del equipo, apostando así por el formato que lleva desde 2017 emitiéndose en las parrillas de Telecinco.

¿Nueva etapa?

Desde que se publicaron las informaciones relacionadas con su posible despido, María Patiño no ha dudado en utilizar sus perfiles en redes sociales, reaccionando a las noticias sobre su final en 'Socialité'. "Estoy convencida que alguien de Mediaset me informará de lo que se publica respecto a 'Socialité'. Tiempo al tiempo...", redactó, para luego señalar que ella está "solo donde se me valora y lo mejor está por llegar". ¿Querrá decir esto que María Patiño ya tiene otro proyecto televisivo a la vista?