María Patiño cuestiona la boda de Kiko Hernández y si se ha aprovechado de Miguel Frigenti

El programa de 'Socialité' del domingo 11 de junio de 2023, María Patiño ha arrancado el formato poniendo en duda la supuesta boda de Kiko Hernández con Fran Antón. Repasando todo lo que se sabe del enlace, la presentadora ha reflexionado sobre este asunto, poniendo el ojo en la posible estrategia de marketing para promocionar una obra de teatro del propio Antón que se titula "Casarse está sobrevalorado".

María Patiño en 'Socialité'

"Todo esto está siendo una locura, la manera en la que nos casamos refleja nuestra personalidad. Sabiendo que hay un cartel de una obra de teatro, cuyo título casualmente es 'Las bodas están sobrevaloradas',", empezaba diciendo Patiño, muy seria.

"Esta noticia la ha dado un compañero, Miguel Frigenti. Conozco muy bien a Kiko Hernández como compañero y amigo, me cuesta trabajo creer que Kiko haya utilizado a un compañero periodista que se juega su credibilidad poniéndole cebos falsos. He pensado de todo, le he mandado mensajes con la necesidad de saber si realmente es un buen compañero o no y quiero pensar Kiko lo es", añadía, poniendo en duda todo el asunto.

Le felicita

"Me voy a quedar con que te has casado y todos esos datos que ha dado Miguel Frigenti son reales, porque si no tendría que pensar que has utilizado a alguien en tu propio beneficio y yo eso no me lo quiero creer. Veremos qué explicaciones vas a querer dar esta semana. Si te has casado, felicidades", zanjaba Patiño, dejando en el aire la veracidad del matrimonio de su compañero de 'Sálvame'.