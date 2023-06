Belén Rodríguez rompe su silencio sobre la boda de Kiko Hernández y Fran Antón

Por Redacción |

La noticia de la supuesta boda de Kiko Hernández y Fran Antón fue toda una bomba en 'Sálvame' y la soltaron de un momento a otro y sin previo aviso el 8 de junio. El formato producido por La Fábrica de la Tele contó entonces con un confidente que les informó de que la despedida de soltero se celebró ya el domingo 4 de junio en Melilla, pero Miguel Frigenti señalaba que la fiesta por el enlace iba a realizarse el 10 de junio de 2023 en Madrid.

Kiko Hernández en 'Sálvame'

Por este motivo, programas como ' Socialité ' y ' Fiesta ' han dedicado parte de sus emisiones a cubrir el evento,. Nada más arrancar el programa, Emma García salía acompañada de Belén Rodríguez , quien era una de las mejores amigas del tertuliano y pasó a ser su peor enemiga tras un conflicto que ha llegado a los tribunales.

"En otro momento, te diría a ti también que felicidades por la boda, pero la relación está como está... ¿Tú tenías alguna información o habías escuchado algo?", le preguntaba la presentadora. "Me lo contaron hace quince días que se iban a casar. No lo procesé porque es un tema que no me importa, del que no puedo hablar", respondía Belén Ro, muy seria y echando balones fuera.

¿Se lo cree?

"No quiero que opines, pero ¿te lo crees?", insistía Emma García, intentando que su colaboradora soltase prenda. "Es que no puedo hablar, Emma. Me sabe fatal porque me encantaría... Me da rabia estar siempre con la misma cancioncita", sentenciaba Belén Ro, tan solo confirmando que se enteró hace dos semanas y evidenciando que, por temas legales, no puede decir mucho más.