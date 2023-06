Por Beatriz Prieto |

La tarde del jueves 8 de junio, 'Sálvame' lanzaba la madre de todas las bombas sobre uno de sus colaboradores: Kiko Hernández se iba a casar en secreto con Fran Antón, con quien el programa lleva meses relacionándolo. Una noticia que, aunque dejó a todos estupefactos, afectó especialmente a Marta López, quien fuera amiga íntima del colaborador, hasta el punto de que la zamorana fue incapaz de contener el llanto en directo.

Los colaboradores, atentos a la reacción de Marta López a la boda de Kiko Hernández en 'Sálvame'

"Yo me alegro por él, pero lo estoy pasando mal porque, si es verdad, que no lo sé,. Me da pena", confesaba López, cuando sus compañeros se fijaron en ella tras soltar la bomba sobre Hernández. Terelu Campos desveló entonces que López había compartido con ella que, compañeros de Hernández con los que menos tiempo llevaba relacionándose que ella, "amiga desde hace tantos años,".

Las palabras de la presentadora desataron el llanto de la zamorana. "Es que Marta ha vivido con Kiko los momentos más importantes de la vida de él y de la vida de Marta", recordó Gema López, tratando de consolar su compañera. López insistió que se alegraba por Hernández, quien incluso era padrino de uno de sus hijos, aunque matizó que "mi dolor es que en mi vida me imaginé que Kiko se fuera a casar y yo no fuera a estar en la boda". Una afirmación que se debía al hecho de que ambos habían estado muy unidos desde que se conocieron a raíz de su participación en las primeras ediciones de 'Gran Hermano', dos décadas atrás.

"Yo ya no le importo"

"Es verdad que desde hace un año, él lo dijo, no tenemos la misma relación. Pero para mí, el amor que siento por él y el cariño no ha cambiado. Puede ser que estuviéramos más distanciados, pero jamás me imaginé que Kiko se fuera a casar y yo no estar ahí", se explayó la zamorana, tras lo cual aseguró que llamaría más tarde a Hernández. No obstante, López no tenía intención de recriminarle que no le hubiera contado nada: "Está claro que, si no estoy ahí, yo ya no le importo. Están sus amigos ahí".