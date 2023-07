Por Beatriz Prieto |

Un día después de que 'Socialité' airease el encontronazo entre Íñigo Onieva y los reporteros apostados en la puerta de su casa, María Patiño aprovechó su presencia al frente del formato el domingo 2 de julio para criticar la postura del futuro marido de Tamara Falcó no solo por su comportamiento ante las cámaras, sino también por su indiferencia ante el robo de unas joyas destinadas a alguno de los invitados a su boda.

María Patiño critica a Íñigo Onieva desde 'Socialité'

. A mí no me roban y como le roban a los demás, me da igual. Ese es Íñigo Onieva, cada vez más oscuro", apuntaba la presentadora, antes de una pausa publicitaria tras la cual prometía que, en referencia a la noticia sobre el robo de unas joyas destinadas a la boda de Onieva y Falcó. "Mi sorpresa es que, cuando Íñigo Onieva habla con la prensa en el día de ayer, como no se lo roban a su chica, le da igual y se desvincula, cuando son joyas de un muestrario que iban para invitados a la boda.", declaró Patiño al respecto.

Asimismo, la presentadora cargó contra Onieva por su actitud ante la prensa: "Hay algo muy sencillo en esta vida: te pagas tu boda, no sales en la portada de una revista, la vives en la más estricta intimidad y ya verás como nadie te persigue. Aquí queremos teta y sopa en la boca". "Respecto al tema de los psicópatas, le quiero decir solamente una cosa a Íñigo Onieva: todo en él es oscuro", opinó Patiño, quien hizo referencia a las informaciones que Onieva había dado sobre su trabajo o sus relaciones, y que habían resultado no ser ciertas.

"No me sigáis como psicópatas"

"Este chico muestra una ambigüedad respecto a su vida laboral y sentimental, que realmente no entiendo. Y eso no sé si forma parte de un psicópata o no, lo que sí sé es que forma parte de una persona que no es sincera", remató la gallega, quien hacía referencia así al encontronazo entre varios reporteros, incluido uno de 'Socialité'. "Una cosa: ¿De verdad me estáis siguiendo mientras estoy corriendo? No hay nada. ¿Puedo ir a correr? Dejadme tranquilo, por favor. Quedaos ahí, bastante coñazo es teneros en la puerta de mi casa entrando y saliendo. Cuando vuelva de correr, os quedáis ahí, no me sigáis como psicópatas", soltaba Onieva, enfadado ante las cámaras apostadas a la puerta de su casa.