María Patiño lanza una indirecta a Mercedes Milá por su comentario contra Adara Molinero

Asraf Beno y Adara Molinero son los protagonsitas del último conflicto de 'Supervivientes 2023'. Los que fueran íntimos amigos desde el inicio del concurso, se han convertido en enemigos a escasas semanas de la final. Los concursantes han levantado discrepancias entre sus compañeros y el resto de colaboradores de Telecinco, que se han posicionado en un bando u otro de la polémica.

María Patiño en 'Socialité'

La última en hacerlo ha sido Mercedes Milá , la mítica presentadora de ' Gran Hermano ', queentre ambos supervivientes. "", exponía acerca de la actitud de Molinero, para después elevar el tono al denunciar una presunta discriminación: "aunque lleva casi toda su vida viviendo en España,". "Tus acusaciones de racismo están totalmente fuera de lugar, son infundadas y es demagogia pura. Es una acusación repugnante... Deja de hiperventilar, Milá. La has pifiado a nivel Dios. Tú sí que me has decepcionado", respondía Elena Rodríguez , madre de la superviviente.

María Patiño ha querido mojarse en el tema, refiriéndose indirectamente a los sonados comentarios de Mercedes Milá sobre el concursante: "Me gustaría recalcar que estamos viendo un concurso y que entiendo los posicionamientos de cara a una final que está cada vez más cerca, pero no deja de ser un concurso". "Sobre todo las personas que tenemos una cierta responsabilidad pública no nos excedamos en algo que no deja de ser un reality, donde las estrategias son algo lícito para llegar a conseguir la final", aclaraba Patiño, matizando que esto "solo es un juego".

Una estrategia para ganar

A muchos les ha sorprendido este cambio de dirección de Asraf Beno en el concurso, en el que ahora parece que se ha quedado más solo que nunca. Algo que podría parecer una estrategia para victimizarse y salir victorioso del reality. Así lo ha compartido María Patiño, comparando su concurso con el de Miriam Saavedra en 'Gran Hermano VIP': "Recuerdo que era la marginada, la que el grupo no entendía. El público decidió que fuese la ganadora precisamente por eso. Nadie supo explicar por qué a Miriam no la querían, como está ocurriendo ahora. Cuando Miriam salió y la conocimos y la tratamos, entendí a todos los concursantes. Me da la sensación de que va a pasar lo mismo. Va a ganar Asraf".