Por David Pallarés |

El futuro es incierto para los colaboradores de 'Sálvame', al que apenas le quedan unos pocos programas de vida. Sin embargo, sus rostros más reconocibles empiezan a buscar ya nuevos horizontes laborales. María Patiño, una de sus presentadoras, ha querido mandar un mensaje hacia Mediaset durante la emisión de 'Viernes deluxe'.

María Patiño en el 'Deluxe'

. Por habernos dado la oportunidad de hacer lo que nos gusta, que es comunicar.. Por habernos dado libertad. Por habernos dejado ser como somos", decía la presentadora, interrumpiendo el programa y mirando a cámara.

La también presentadora de 'Socialité' ha querido dejar claro su postura hacia la empresa y su gratitud por haberle permitido hacer televisión durante tantos años: "Si no fuese por Mediaset y no tuviésemos la posibilidad de estar en esta casa, probablemente no hubiésemos podido ser lo que somos y lo que probablemente llegaremos a ser", seguía diciendo. "Mediaset, fuiste mi casa y estoy segura de que tal vez lo seguirás siendo. Gracias".

¿Continuará...?

El perfil de Twitter de 'Sálvame' compartía hace unos días un vídeo en el que cada uno de sus colaboradores leía una carta de la productora en la que abría la puerta hacia un nuevo comienzo. Los rumores sobre una posible continuación en alguna plataforma de streaming como Netflix, han ido creciendo a lo largo de los días. Tendremos que esperar para ver si María Patiño y compañía seguirán anclados a la televisión o si, de lo contrario, darán el salto a otros formatos y plataformas.