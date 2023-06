Por Redacción |

'Socialité' ha adelantado su emisión del domingo 4 de junio para que la Fórmula 1 tuviera espacio en la parrilla de Telecinco, y ese no ha sido el único impacto que ha tenido el deporte en el formato de La Fábrica de la Tele. Tras un arranque centrado en la complicada situación personal de Alejandro Sanz, el programa presentado por María Patiño se ha hecho eco de la noticia más sonada de la mañana: la salida de Karim Benzema del Real Madrid.

María Patiño en 'Socialité'

, cuyo enfoque va más dirigido a otros contenidos, pero la cercanía de la noticia ha provocado que se abra paso. "", expresaba Patiño, dando paso así a su compañera Isabel Suárez, que, tras haberse enfundado la elástica madridista durante más de una década.

Sin embargo, Patiño no terminaba de entender lo relevante de este anuncio: "¿Por qué estáis todos tan impactados con esta noticia?". "Es que es Dios. ¿No te impactaste tú?", replicaba Suárez ante la perpleja mirada de la presentadora. "No, pero porque yo no entiendo nada de fútbol. Supongo que es una gran pérdida porque sé que es un gran futbolista y, además, lleva 14 años... Por cierto, una fecha clave hoy en día", apostillaba Patiño, haciendo una clara alusión a la cancelación de 'Sálvame', que también se despedirá tras 14 años en antena. "Él ha sido quien lo ha decidido, ¿no?", añadía, recibiendo la respuesta afirmativa de su compañera.

El fin de una era

Pese a que la cancelación de 'Sálvame' y el 'Deluxe' se confirmó a comienzos de mayo, la decisión de Mediaset sigue sobrevolando la actualidad del grupo de comunicación. Mientras tanto, La Fábrica de la Tele ya ha contactado con los trabajadores de esos dos programas y 'Focus' para avisar de que ha iniciado un Expediente de Regulación de Empleo, como adelantó 20 Minutos y pudo confirmar FormulaTV. Por su parte, 'Socialité' sigue en pie, ya que los principales cambios se podrán apreciar sobre todo en la programación de lunes a viernes, al menos por ahora.