María Patiño, sorprendida por la policía al volver de 'Sálvame': "Mi dirección actual no aparece en mi DNI"

Hacer la compra, acudir a la farmacia o salir a trabajar -siempre que no sea posible el teletrabajo- son las pocas tareas permitidas durante el "estado de alarma" decretado por el Gobierno a causa de la crisis del coronavirus. Quien no cumpla con el encierro o no tenga razones justificadas para frecuentar las calles, se expone a multas de hasta 30.000 euros. Un aviso que también va dirigido a los presentadores de televisión.

María Patiño, en 'Sálvame'

María Patiño lo confesaba en 'Sálvame': el pasado miércoles 18 de marzo se vio sorprendida por un control de la policía mientras volvía a casa en taxi, aunque finalmente todo quedó en susto. El agente le pidió su documentación y ella acreditó que volvía desde el trabajo, presentando un salvoconducto de la productora del programa. "Pero ese no fue el problema", explicaba la periodista.

"Mi problema, que pueden tener otras personas, es que yo me he mudado hace relativamente poco a una casa y no está reflejada en mi DNI la dirección de donde estoy viviendo", explicó Patiño. Con todo, la policía pasó por alto esta situación tan particular. Eso sí, le advirtieron para la próxima vez: "Me dijo que si no me enfrentaba a una multa de 1500 euros. Ellos tienen que acreditar de dónde venimos y a dónde vamos".

Soluciones

La presentadora de 'Socialité' ha aprendido la lección y, por si acaso, ahora lleva siempre consigo el certificado de empadronamiento. El contrato de alquiler puede ser otra solución para este tipo de casos, aunque la policía se está mostrando comprensiva con casos similares. Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, apuntó otra recomendación: "Algo tan simple como no tirar el ticket y guardar ese comprobante de que efectivamente vienes de hacer la compra".