Lydia Lozano rompe a llorar tras las acusaciones de José María Franco, exchófer: "Me parece un sinvergüenza"

El drama de Lydia Lozano y su integridad profesional sigue ampliándose día tras día. La periodista metió la pata con una información que recibió de una fuente anónima sobre una supuesta toma de contacto entre Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco. Algo que puso en duda su carrera profesional y que provocó que muchos compañeros comenzasen a criticarla. Finalmente, la colaboradora de 'Sálvame' pidió disculpas y reveló que la persona que le había dado esa información era José María Franco, exchófer de Carrasco.

Desde hace varios días, Lydia Lozano se encuentra aislada en su casa tras empezar a tener mucha tos y mucosidad. Por protocolo ante el coronavirus, ha preferido quedarse en casa.

Aun así, la colaboradora mantiene en contacto por videollamada con sus compañeros de 'Sálvame' y en el programa del 18 de marzo ha tenido un fuerte encontronazo con José María Franco. La periodista le echa ha echado la culpa por todo lo que ha provocado esa "falsa" información que le aportó sobre Carrasco y que él sigue sin reconocer: "Sigo pensando que por qué me ha hecho este mal, no lo entiendo y más estando confinada en casa, que no puedo hablar con él cara a cara... Me parece que se me ha hecho algo de mala persona. Él sigue diciendo que es verdad y como yo no puedo demostrarlo, me parece un sinvergüenza".

El espacio presentado por Jorge Javier Vázquez ha preparado una conexión entre la periodista y su fuente, quien se ha defendido de los ataques de Lozano: "El día que pidió perdón, me llamó y me dijo que la información era veraz", desvelaba el exchófer que dejaba en entredicho una vez más las palabras de la colaboradora del programa.

Cuelga entre lágrimas

José María Franco llamaba "falsa" a la periodista y explotaba contra ella: "Durante muchos años te he dado información muy buena y me estás tirando por tierra", replicaba el hombre, "¡Yo contigo me he portado de lujo!", respondía ella. El encuentro fue tan tenso que la colaboradora no ha podido evitar las lágrimas debido a la situación en cuarentena en la que se encuentra. Su marido le ha pedido que colgase: "Está alucinando", explicaba antes de cortar la llamada.