Jorge Javier Vázquez se burla a carcajadas del maquillaje de Chelo García-Cortés en 'Sálvame'

'Sálvame' ha reformulado su espacio al no contar con los colaboradores habituales (o casi todos ellos) y dando paso a expertos en el coronavirus y el estado de alarma. Aunque ahora el tono es más serio e informativo, todavía encuentra momentos de distracción y diversión como el que ocurrió en la tarde del 17 de marzo, cuando se encontraba Chelo García-Cortés en la mesa de tertulianos y llamó la atención por cómo iba maquillada.

Jorge Javier Vázquez, David Valldeperas y Chelo García-Cortés, en 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez recordó que estos días estaban recibiendo mensajes con consultas médicas o económicas, pero que había algunos que preguntaban por otro aspecto. Empezó a reírse mirando a su compañera Chelo, quien ya se veía venir que era por ella: "Cuando pones esa cara... Pero yo estoy preparada, que estoy de buen humor, dime". Acto seguido, Vázquez le dijo: "Me preguntan quién te ha maquillado hoy", sin aguantar la carcajada, al igual que David Valldeperas que estaba dirigiendo el programa.

"Yo no. Me ha maquillado una persona. ¿Qué pasa? ¿Estoy mal maquillada? Pues me ha maquillado una profesional, ¿qué quieres que te diga?", comentaba García-Cortés defendiéndose mientras veía las risas de sus compañeros. Confesó que al día anterior le había maquillado una tal Cris, sobre la cual el presentador dijo que no era profesional. Por ello, Chelo miro a cámara para lanzar un mensaje: "País, yo no me sé maquillar. Hago lo que puedo".

¿Colaboradora o artista de medianoche?

Jorge Javier le dijo que maquilladores no hay en Telecinco como medida de prevención al riesgo de contagios, y que solo maquillan a presentadores. Chelo seguía defendiéndose diciendo: "Entre que estoy en el factor de riesgo, que tengo la edad que tengo...". Pero el presentador sabía que el tema no acababa ahí y que todavía había lugar para más chistes: "¿La maquilladora era especialista en colaboradoras o en artistas de medianoche?". Para dar por zanjado el tema, Chelo prometió acudir al día siguiente a cara lavada.