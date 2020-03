'Sálvame' conecta con una Belén Esteban confinada y muy emocionada y anuncia quedada virtual de colaboradores

Muy duro el momento que atraviesa ahora nuestro país. España es uno de los lugares más afectados por la expansión mundial del COVID-19. Son ya 11.748 los casos diagnosticados en nuestro país, mientras que 533 personas han fallecido ya y 1.028 personas se han recuperado favorablemente. Esto llevó al Gobierno a tomar serias medidas para intentar aplicar este contagio masivo y entre las mismas se encuentra al confinamiento en nuestros hogares. Más allá de ser algo que estamos viviendo todos, también lo estamos viendo ya en espacios de la pequeña pantalla ya que muchos formatos han sido suspendidos y otros muchos cuentan con un número reducido de colaboradores y de equipo técnico, además de haber prescindido por completo de público presente en plató.

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en 'Sálvame'

Es algo que estamos viendo en 'Sálvame', el magacín diario de Telecinco. Por un lado, el formato ha transformado sus contenidos y es que más allá de hablar de prensa rosa y comentar 'Supervivientes 2020', el espacio está dedicado gran parte de su escaleta a informar de todo lo que rodea al coronavirus. Por otro, este no cuenta con su equipo de colaboradores al completo ya que hay algunos rostros habituales del mismo que se encuentran confinados en sus hogares. Este es el caso de Belén Esteban, que este martes 17 de febrero ha conectado en directo con el programa vía Skype para contar cómo está viviendo estos días confinada en su hogar.

El nuevo día a día de Belén

La Princesa del Pueblo ha explicado que "al ser diabética tengo que tener mucho cuidado. Estoy un poco inquieta, pero estoy bien, no me ha entrado el miedo todavía". La colaboradora se encuentra dentro del segmento de población con alto riesgo y es que más allá de ser diabética, vive con su marido Miguel que trabaja en el sector sanitario, por ello se le ha recomendado que no salga bajo ningún concepto de su hogar para evitar ser contagiada de COVID-19. En esta conexión que ha mantenido con Jorge Javier Vázquez y en la que la veíamos visiblemente emocionada ha explicado también que se encuentra "arreglando armarios" y leyendo muchos libros. Pese a todo, sí ha confesado que está preocupada por su madre, que vive sola en Benidorm.

Quedada virtual de colaboradores

Jorge Javier ha querido bromear con el hecho de si va a permitir que el programa instale cámaras en su hogar para seguir su día y a día, una broma que Belén ha aprovechado para confesar que está triste por no poder estar en el formato. "Es la primera vez que he llorado por no ir a trabajar", ha confesado, contando después que "yo tenía mi rutina, yo era muy activa, me gustaba ir a trabajar". Vázquez se ha mostrado convencido que una vez pase la crisis ningún colaborador se quejará de ir al programa, viendo lo que está viviendo Esteban, y no ha dudado en emplazarla para este miércoles 18 de marzo ya que 'Sálvame' ha organizado una "quedada virtual" en la que participarán todos los colaboradores del formato. La intención es que todos conecten desde sus respectivos hogares, al igual que están haciendo miles de españoles en todo el mundo y es que en tiempos de confinamiento, las videollamadas grupales están más de moda que nunca.