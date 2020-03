Jesús Candel "Spiriman" carga contra Mediaset por "censurar" su entrevista en 'Sálvame'

El nombre de Jesús Candel, conocido también como "Spiriman", parece estar hoy en día en boca de todos. El médico granadino se hizo muy popular con sus protestas en redes sociales contra los recortes en sanidad, pero en la actualidad, si hay un tema que le trae día sí y día también a la actualidad, es el coronavirus, el cual, precisamente, le llevó a protagonizar una entrevista bastante abrupta en 'Sálvame', en la cual aprovechó para llamar "mierdas" a Pedro Sánchez y en la que terminó regañando a todos los tertulianos por no estar en casa guardando la cuarentena.

Jesús Candel "Spiriman"

Pues bien, "Spiriman" ha vuelto a la carga y lo ha hecho a través de un vídeo en el que estalla contra Mediaset en general, 'Sálvame' en particular y ya, de paso, ataca también al presentador del espacio. ¿El motivo? Que su entrevista en el programa ya no está disponible a través de la web. "Es vergonzoso que un programa censure una entrevista. ¿Ha llamado Pedrito? ¿Marlaska? Habéis censurado algo que vosotros mismos disteis en directo", señalaba Candel.

Según el médico, esta "censura" se debe a los insultos que profirió contra el presidente del Gobierno y la cadena solo estaría haciendo gala de un servilismo político. "Yo dije que no quería salir en ningún programa y me lo pidieron continuamente...", se justificaba Candel. "A los políticos no se les puede criticar ni llamarlas mierda, pero yo lo digo y le digo al presidente del Gobierno y al de la Junta de Andalucía que no tenemos material -médico- y que son unos mierdas. A Mediaset les doy las gracias por ser cobardes", sentenciaba "Spiriman".

El ataque contra Jorge Javier Vázquez

Otro de los puntos más reseñables de su paso por 'Sálvame' fue el momento en el que increpó a Jorge Javier y a todos los tertulianos por estar en el plató y no en sus casas. Esto es algo que ha vuelto a reiterar en su vídeo e, incluso, ha señalado que el presentador seguramente ya esté contagiado de coronavirus: "Jorge Javier seguramente ya esté contagiado y con factores de riesgo, porque tuvo a unos ineptos y unos subnormales a su lado, contagiándole, que son positivos seguramente, porque esos la vida que llevan... Es para meterlos en el calabozo", sentenciaba Candel.