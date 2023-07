Por Fernando S. Palenzuela |

Paula Vázquez sembró la discordia con María Patiño por unas polémicas declaraciones sobre el entretenimiento que consideraba "feo". Aunque no mencionaba directamente el nombre de 'Sálvame', no cabía duda de que sus palabras iban dirigidas hacia el formato de La Fábrica de la Tele, pues comentaba alguna de las situaciones que ocurrían con frecuencia en el programa vespertino durante su etapa en Telecinco.

María Patiño en 'Sálvame'

La que fuera su presentadora contestó rápidamente por redes sociales,. A su llegada a España tras el periplo por México para grabar la nueva era de 'Sálvame' para Netflix, ha vuelto a referirse al tema al ser preguntada por los medios. Es más, en su respuesta confirmaba que

"Cualquier persona del medio que critique un formato de éxito es una falta de respeto al espectador", soltaba de manera contundente la presentadora de 'Socialité'. "Un profesional de verdad respeta lo que el espectador decide elegir y los demás se terminan mirando al ombligo, que es una cosa que no entiendo. A estas alturas de la vida, no puedo llegar a entender esa manera de pensar", continuaba ante las cámaras de Chance. "A mí no me ofende, ofende al espectador. Yo tengo muy claro lo que quiero y quién soy yo".

Sus palabras previas

Las declaraciones lanzadas por la gallega ha ido en la línea de sus palabras unos días antes. En aquel mensaje en su cuenta de Twitter afirmaba: "Mira que algunas/os se empeñan en criticar un formato como 'Sálvame', sin darse cuenta de que al que realmente desprecian es al espectador. Norma número uno de un profesional del medio: trabajar para el público, no para nuestro ombligo".