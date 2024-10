María Patiño recuerda su salida de Telecinco: "Perdí la ilusión por todo y pedí ayuda"

Por Alejandro Burrueco Marín |

El pasado lunes 21 de octubre, María Patiño saltó de su habitual espacio en Canal Quickie a la radio para ser entrevistada por Mara Torres en el programa 'El Faro' de Cadena Ser. La presentadora ha tratado durante la entrevista el cierre de 'Sálvame', la invisibilización del formato en Telecinco y su atropellada salida de la cadena. Eso sí, Patiño ya ha pasado página gracias a 'Ni que fuéramos Shhh', de lo que también ha hablado.

María Patiño en 'El faro'

Ha sido al escuchar la sintonía de 'Sálvame' cuando Patiño ha arrancado: "". "El problema de 'Sálvame' es la manera en la que terminó, en la que", ha afirmado la periodista sobre el tabú en Telecinco.

"La semana pasada daba Santi Acosta paso como 'aquí hubo un programa'. No, se llama 'Sálvame', corazón", ha señalado al presentador de '¡De viernes!. "En ese momento nos victimizaron y en este país las víctimas acaban ganando", ha asegurado Patiño, que afirma que sintió el calor del público en la calle. "Se borró el nombre de María Patiño de la hemeroteca de Telecinco y eso fue lo que a mí me hundió", se ha sincerado la gallega.

¿Volvería Patiño a Telecinco?

Patiño narra que se dio cuenta de la situación progresivamente cuando todavía formaba parte de 'Socialité' y recurrió a ayuda psicológica: "Perdí la ilusión por todo y pedí ayuda". Tras este bache, la presentadora no dudó en aceptar el nuevo formato de Canal Quickie en cuanto se lo propusieron Adrián Madrid y Óscar Cornejo. Torres le ha preguntado también por una posible vuelta a Mediaset: "Te juro que no lo sé, pero ahora mismo sería contraproducente".

La presentadora afirma que su público "no entendería" esa vuelta y asegura que está cómoda con el formato actual: "Es la primera vez que en este programa, no sé si porque es pequeño, tengo las riendas y son incompatibles mi visión del corazón a como yo lo veo en otros programas". Aún así, Patiño no reniega de la cadena: "Si yo me hubiese quedado ahí hubiese estado encantada, porque hay gente en Telecinco maravillosa que se curran programas día a día, pero es lo mismo que yo he hecho durante 25 años de mi vida: vídeo, mesa, comento".