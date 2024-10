Por Beatriz Prieto |

A punto de cumplirse una semana de la breve pero intensa visita de Belén Esteban y María Patiño a 'La revuelta' y después de la intervención de la madrileña en 'D Corazón' este mismo fin de semana, 'Ni que fuéramos Shhh' abordó la cancelación de 'El gran premio de la cocina' en su Quickie Ronda, lo que dio pie a que se desvelase, sin detalles, una consecuencia del rotundo éxito que cosecharon Esteban y Patiño en su visita a David Broncano y compañía.

María Patiño y Belén Esteban en 'Ni que fuéramos shhh'

El periodista Juanma Fernández intervenía en el programa de Ten para hablar de, excompañero de ' Sálvame ', al cual pasaría a sustituir ' Mañaneros ', con Adela González al frente, al alargar su duración. "Lo que se estaba rumoreando es que", comentó entonces el periodista.

"Eso ya lo tienes que contestar tú", añadió Fernández, lanzando así la pelota a Patiño. "Yo no sé nada de la vida", respondía la presentadora. No obstante, la gallega enseguida confesó que "no quiero mentir, algo sí que me han contado, pero no respecto a esto". "Y yo de momento, mi contestación a día de hoy y creo que algo me conoces, es que mi apuesta, por la que quiero dejarme la piel, se llama 'Ni que fuéramos shhh'", remató Patiño.

"Sí se han levantado teléfonos"

A pesar de la respuesta de la presentadora, Fernández siguió indagando al preguntar "si estabais ya a las puertas de Televisión Española", dado que "habéis demostrado que dais audiencia" a pesar del rechazo de algunos altos cargos de la entidad pública. "María no te va a contestar, pero yo te puedo decir que sí se han levantado teléfonos de Televisión Española", desveló entonces Esteban.

La madrileña añadió que que "no voy a mentir. María es muy recatada, pero yo no", mientras que su compañera se limitó a comentar "veremos a ver qué es lo que pasa en el futuro". Todo ello a raíz del paso de ambas por 'La revuelta', donde llegaron incluso a pedir trabajo a Televisión Española "si queda algún espacio", y cuyo éxito las ha llevado a ser el contenido más visto del canal de Youtube del programa de David Broncano hasta la fecha.