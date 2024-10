Por Alejandro Burrueco Marín |

Marta Riesco se ha hecho un hueco en 'Ni que fuéramos Shhh' como una de las colaboradoras principales del programa, tras su polémica salida de Telecinco en el pasado. De hecho, el 10 de octubre, mientras Riesco recordaba esa dura etapa de su vida, comenzó una pelea con María Patiño, a la que echaba en cara la imagen que se daba de ella cuando estaban en Telecinco.

Marta Riesco contra María Patiño en 'Ni que fuéramos Shhh'

Este duelo se extendió al viernes 11, después de que. "El tema del acoso laboral es algo fundamental, yo que lo he sufrido...", dijo Riesco uniéndose al debate. Sin embargo, a la presentadora no le gustó que quisiese retomar esa conversación: ". Fue por despido improcedente, punto".

Riesco trató de replicar, pero su compañera no le dejo: "¿Tienes una sentencia o llegaste a un acuerdo extrajudicial porque te convenía? Me lo contaste fuera de cámaras, Marta". "¿Lo vas a contar?", preguntó la colaboradora confusa al ver cómo Patiño aludía a su conversación privada. "No, pero me lo contaste y no estoy mintiendo. O me mientes fuera de cámara, o me dices la verdad delante de cámara", contestó la presentadora provocando que Riesco se levantase de su asiento para abandonar el programa.

No tengo palabras con lo que acabo de vivir. Por mí y por toda la gente que ha sufrido acoso laboral no puedo permitir de nuevo un machaque de este tipo por parte de @maria_patino . Estoy esperando a hablar con Valde porque si abandonas el programa hay una multa q no puedo pagar. — MartaRS (@MartaRiesco) October 11, 2024

Hola! Fui absolutamente acosada, te lo seguro. No sabéis lo que ocurrió dentro de cámaras y no perdí el enfoque, gracias a los abogados lo recuperé — MartaRS (@MartaRiesco) October 12, 2024

Que verborrea si no me han dejado hablar. — MartaRS (@MartaRiesco) October 12, 2024

Tras la pelea

"Voy a hablar con Valldeperas", se fue diciendo Riesco, ya que, según ha explicado en X, "si abandonas el programa hay una multa que no puedo pagar". "No tengo palabras con lo que acabo de vivir. Por mí y por toda la gente que ha sufrido acoso laboral no puedo permitir de nuevo un machaque de este tipo por parte de María Patiño", narró Riesco en la red social. "Ya estoy más tranquila tras la charla. Valde me ha ayudado mucho y me siento mejor", terminó tras hablarlo con el director del programa.

"Yo no machaco a nadie, me niego. Yo quiero hacer un programa y como ella no sabe mirar a los ojos y discutir, se nos está metiendo a todos como si fuésemos unos pandilleros que vamos a aprovecharnos de una chica joven", se explicó la presentadora después de que Javier de Hoyos se enfrentase también a la colaboradora. No obstante, al final del programa Patiño cedió a Riesco su puesto de presentadora en son de paz durante la sección de cocina: "¿Marta, te puedo dar un beso?".