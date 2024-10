Por Alejandro Burrueco Marín |

'La revuelta' creó un multitudinario encuentro de antiguos rostros de Telecinco el pasado miércoles 2 de octubre con la visita de Belén Esteban y María Patiño, que llegaron al escenario tras Ana Mena. Además de las protagonistas de 'Ni que fuéramos Shhh', entre el público se encontraban también Adela González, Carmen Lomana y Patricia Donoso con su marido. Sin embargo, esta última no disfrutó mucho al descubrir a las invitadas del programa, tal y como ha contado en un directo de Instagram.

María Patiño y Belén Esteban en 'La revuelta'

Donoso estaba contando su experiencia en el programa de David Broncano y no ha pasado por alto la presencia de las excolaboradoras de ' Sálvame '. "", ha narrado la que fuera concursante de ' Supervivientes ' en 2023.

Además, Patricia Donoso ha descrito al dúo televisivo como "un par de mamarrachas energúmenas". De hecho, Donoso ha señalado una supuesta incongruencia en la participación de las tertulianas en el espacio del access prime time de La 1: "Hace tres días habían criticado a Broncano y tres días después estaban ahí sentadas como si nada, pero ellas son así y otra más, que no es Lydia Lozano, que me cae muy mal".

Belén Esteban y los susurros

"Esto no me voy a arrepentir de decirlo, me cae fatal, no la soporto", ha seguido arremetiendo Donoso sobre esa persona posiblemente cercana a Esteban y Patiño. "A María la mastico, pero no la trago, y Belén directamente es impotable", ha vuelto a fijar su objetivo en las invitadas. Donoso también ha señalado el cuchicheo de Esteban sobre Lomana: "'Estúpida... Parece que no ha aprendido que hay micrófonos y que se escucha todo. Llevas tantos años en televisión y eres incapaz de saber que todo se escucha".