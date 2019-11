María Teresa Campos ya ha firmado su nuevo proyecto televisivo: Primeros detalles de su vuelta

Por fin. Es posiblemente lo que María Teresa Campos y sus seres más queridos deben haber pensado en los últimos días y es que la reconocida periodista malagueña ha encontrado ya proyecto televisivo con el que regresar a la pequeña pantalla. Tras el final de '¡Qué tiempo tan feliz!' meses atrás, a la presentadora tan solo la hemos podido ver en televisión como invitada de algunos espacios, pero nunca con un proyecto implicada por completo, algo que cambiará muy pronto y es que por fin tiene espacio en el que trabajar.

María Teresa Campos en Telecinco

La noticia la revelaba días atrás el que es su novio Edmundo Arrocet. En unas declaraciones recogidas por La Razón, este explicaba que "María Teresa se encuentra muy bien. De hecho, acaba de firmar un contrato para volver a televisión". El artista se mostraba orgulloso del nuevo logro profesional de su novia aunque no revelaba más detalles del espacio en el que trabajará ni la cadena en la que se emitirá. Por ello, Terelu Campos quiso revelar los primeros detalles del mismo, antes de que se especule y posiblemente se exagere el verdadero trabajo que realizará su madre.

"Una colaboración puntual"

La periodista y actriz en 'Paquita Salas' dejó claro que ese proyecto del que habla Arrocet no es ni mucho menos un programa que María Teresa Campos vaya a presentar. En este caso se trata de una colaboración puntual, pero que supondrá algo "bonito" en su carrera. ¿Homenajeará a alguna amiga o amigo? ¿Será una entrevista repasando su trayectoría? ¿En qué cadena se realizará? Por ahora es una auténtica incógnita pero lo que sí quiso también dejar claro Campos es que esta no ha sido firmada todavía. Aunque todo parece indicar que sí se producirá, por ahora es un proyecto que no ha sido concretado del todo, por lo que podría incluso llegar a "caerse" a última hora, aunque todo parece indicar que no será así y que podremos ver a Teresa Campos en televisión, aunque sea de forma puntual.

Pero este no es el único proyecto profesional que prepara la malagueña y es que fue también Edmundo Arrocet el encargado de dar otra buena noticia profesional que le implica a él: ambos van a grabar un nuevo disco. Pese a los malos resultados de ventas del primero, la presentadora y el cantante se vuelven a unir para grabar un sencillo a principios del próximo año 2020. Lo harán de la mano de Óscar Gómez, productor de su primer trabajo musical. Ahora solo queda esperar si esta vez ambos sí tienen más suerte y logran ganarse el favor de sus seguidores. ¿Se convertirán en el nuevo Pimpinela o repetirán su mala experiencia en esta industria como sucedió meses atrás?