María Teresa Campos y Edmundo Arrocet grabarán un segundo disco

Desde que terminase su contrato de larga duración con Mediaset España, la reconocida periodista María Teresa Campos se encuentra esperando a que llegue un proyecto televisivo estable en el que embarcarse. La malagueña ha confesado en infinidad de entrevistas que no son pocas las ofertas que se le han puesto sobre la mesa, por ello se está tomando su tiempo en elegir el proyecto adecuado con el que pueda vivir un regreso triunfal al medio en el que siempre ha arrasado. ¿Volverá a presentar un proyecto en la cadena pública Televisión Española o esta vez optará por la cadena pública andaluza Canal Sur? ¿Acabará fichando por Antena 3 o podríamos llegar a vivir su regreso a Telecinco?

María Teresa Campos

Por ahora su destino televisivo es una completa incógnita pero lo que sí sabemos es que en el mundo del musical tiene un nuevo proyecto ya firmado y es que tras protagonizar un disco junto a su pareja Edmundo Arrocet, este ha anunciado los dos van a repetir ya que han firmado la grabación de un nuevo disco, también protagonizado por la pareja. En una entrevista a El Español, Bigote ha explicado que la grabación se realizará a principios del próximo año 2020 y el productor volverá a ser el mismo que en el primer caso, es decir, Óscar Gómez. Ambos han decidido depositar la confianza en el reconocido profesional del mundo de la música.

En el citado medio, Arrocet ha querido también defenderse de los que le acusan de haber fracasado en el primer disco que realizó junto a María Teresa Campos. Este ha culpado a El Corte Inglés de la poca afluencia que tuvo la firma de discos que la empresa organizó. "Me dijeron que la presentación iba a ser en El Corte Inglés de Castellana donde no va casi nadie en vez de hacerlo en la web, que es cómo se hace en la actualidad para lanzar cualquier tipo de disco. Ahora hay que grabarlos para que la gente sepa que estás haciendo cosas". El hombre por otro lado ha explicado además que la primera edición de ese disco no contó con demasiadas copias porque Caro Music Entertainment "no eran profesionales del sector", por lo que la decisión fue habitual teniendo en cuenta la importancia de dicha discográfica.

¿Funcionará en ventas?

Pese a ello, es evidente que el disco no gustó demasiado ya que tampoco triunfó en cuanto a reproducciones digitales se refiere. ¿Se repetirá esta vez la dramática situación de ventas? Por ahora es una incógnita pero lo que sí está claro, tal y como se desprenden de las declaraciones de Edmundo Arrocet, que hay mucha ilusión puesta entre ambos en este proyecto. Parece claro que María Teresa Campos se va a volcar en el mismo a la espera que surja el esperado contrato con el que poder regresar al que sin duda es su medio de trabajo natural.