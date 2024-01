Marieta Díaz estrena la luz roja en 'La isla de las tentaciones 7' al besarse con Sergio

Por Beatriz Prieto |

La tercera entrega de 'La isla de las tentaciones', emitida el miércoles 17 de enero, arrancó con la hoguera de confrontación de Andrea Bueno y Álvaro Álvarez, y concluyó por todo lo alto con el primer encendido de la luz roja. La responsable fue Marieta Díaz, novia de Álex Girona, al compartir un morreo con Sergio en la piscina.

Marieta, sobre Sergio, en el avance del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 7'

, aseguraba Marieta en su primera hoguera con sus compañeras, tras ver a su novio con una soltera a la que conocía y que, además, nada tenía que ver físicamente con ella. Asimismo, la alicantina se rompió al hablar de que, algo que negó con rotundidad antes de reconocer que era consciente de que a su novio "le faltan muchas cosas conmigo".

El nuevo día trajo consigo un cambio en Marieta, quien decidió dar su primera cita a Sergio: "Me levanto por la mañana y tengo ganas de verlo". El soltero parecía compartir ese sentimiento, como él mismo confesó en una cita que fue el punto de partida de su acercamiento. "Me apetecía tentarme, porque me pone. Me comía la boca con él, pero no lo voy a hacer. Si no tuviera novio, me lo hubiera tirado ya", reconocía Marieta a una de sus compañeras, después de pasar un rato en el jacuzzi, a pleno día, con Sergio, quien acabó visiblemente excitado.

"Necesitas que te den caña"

"Contigo me pongo al límite constantemente", reconocía la alicantina al caer la noche, momento en el que a punto estuvo de dar un pico al soltero. "Parece que te estoy tentando yo. Quiero que me demuestres si te gusto o no", lanzaba además Marieta, en medio de sus bailes y acercamientos con Sergio, al que acarició los abdominales. "Me encanta tu pelo, esa mirada de mala. Necesitas cariño y que te den caña", soltó el soltero, después de que Marieta preguntara a algunos compañeros si los veían juntos.

De hecho, la alicantina quiso saber "para qué" le gustaba a Sergio, hasta el punto de que le preguntó si "no quieres follar conmigo". Finalmente, ambos terminaron de nuevo en el jacuzzi, donde las caricias y provocaciones culminaron con un morreo que encendió la luz roja en la villa de los chicos. Un primer contacto que promete ir a más, puesto que el avance del siguiente programa mostraba a Marieta y Sergio besándose de nuevo, e incluso se la podía ver a ella encima de él en dos ocasiones, haciendo movimientos provocativos. "¿Qué quieres, que te diga que sí? ¿Que quiero que me folles?", preguntaba la alicantina en una de ellas, a oscuras, sobre la cama.