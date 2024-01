Por Beatriz Prieto |

Con la séptima edición de 'La isla de las tentaciones' recién inaugurada la semana pasada, Sandra Barneda ha aprovechado su cuenta en TikTok para abrirse sobre algunas de sus experiencias televisivas, incluido el reality. De hecho, la presentadora decidió abrirse sobre uno de los momentos más complicados de grabar para ella, y que incluso se repite cada edición.

Sandra Barneda comparte imágenes del rodaje de 'La isla de las tentaciones'

"Para mí,", desveló Barneda, sobre "el momento en el que voy a conocer a las parejas". "Es un día de grabación largo, donde grabamos muchas horas expuestos al sol...", confesó la catalana, tras lo cual desveló de los protagonistas del reality que "cuando han estado en el catamarán,y hemos tenido que parar".

"Decís: '¡Qué maravilla de planos!'. Claro, pero eso implica que yo estoy saludando y veo a cuatro micos, muy lejos, y me piden que vuelva a saludar", relató la presentadora, en referencia a las típicas imágenes en las que ella saluda desde la playa, mientras las parejas hacen lo mismo desde el barco. Unos gestos que tenían que grabar desde distintas perspectivas, lo que suponía "un mareo", y a lo que se sumaba el hecho de estar "en el sol", más "los chorretones que te caen" a causa del calor.

"No hay otra manera"

Asimismo, Barneda hizo referencia a sus paseos por la playa, "descalza, yo me puedo hacer hasta ampollas porque la arena arde". "Y sigue andando, sigue andando. Porque además, no vayas por la zona que está mojadita. Y además disimula y anda superbién, con elegancia, que tampoco es que lo consiga mucho, pero yo lo intento", compartió la presentadora, antes de dejar claro que "luego vienen corriendo y me traen las zapatillas para volver".

"Siempre cuando paramos, intentan traerme un paraguas o agua", añadía Barneda, sobre un momento del rodaje en el que incluso "yo a veces he sentido que me podía caer redonda, pero bueno, es que no hay otra manera de grabarlo". Una confesión que llegaba una semana después del estreno de la séptima edición, en la que ya no se mostraron imágenes de las parejas en el barco, sino directamente en la playa.