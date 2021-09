La salida de Mariló Montero de TVE vuelve a estar de plena actualidad televisiva. Aunque la periodista lleva varios años alejada de la cadena pública, ella misma ha vuelto a relatar en 'Sábado deluxe' las desagradables experiencias y el "acoso laboral" que, según asegura, le llevaron a dejar su puesto como presentadora de 'La mañana de La 1'.

Mariló Montero en 'Sábado Deluxe'

"Siempre ha habido momentos en los que hay alguien que grita. Eso es intolerable porque mina la moral", explicó Montero durante su entrevista con Jorge Javier Vázquez. Aunque la periodista no quiso dar más detalles sobre los comentarios que recibía por parte de la dirección del magacín que conducía para La 1, sí que dejó claro que ya había denunciado a su directora, Elena Sánchez, por "acoso laboral".

"No me interesaba seguir en ese ambiente", detalló Montero, quien asegura que no obtuvo respuesta después de trasladar sus denuncias dentro de la propia cadena pública: "Hice las denuncias pertinentes y como la situación no cesaba preferí irme. Me han maltratado en el trabajo, he sufrido bullying laboral", sentenció en el espacio de la Fábrica de la Tele.

Más fuerte que nunca

A pesar de su duro testimonio, Mariló Montero se mostró muy recuperada: "De las heridas que he tenido no me quedan ni las cicatrices", comentó la presentadora. De hecho, según explica ella misma, el periodismo continúa siendo algo fundamental en su vida: "Jamás me he desencantado con la profesión, igual sí con alguna persona que te decepciona y te vas por otro lado", sentenciaba en el programa de Telecinco.