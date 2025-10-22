Por Sandra Alcaide Barrón |

Mario Casas acudió como invitado a 'Late Xou con Marc Giró' con motivo del estreno de su última película, 'La cena', la cual se estrenó el viernes 17 de octubre. Además de hablar de este proyecto en el que interpreta al teniente Santiago Medina, Marc Giró también quiso hablar de una de las pasiones del actor: el boxeo.

El presentador quiso que, además de proyectar unas imágenes de Mario Casas practicando boxeo en su tiempo libre, ambos se batieran en algo parecido a un "combate". Su duelo no se basaba en recibir ni dar golpes, pero tenían que superar distintos "rounds" que consistían en pruebas en las que debían de utilizar unos guantes de boxeo, dificultando así poder realizar unas tareas que a simple vista no eran muy complicadas.

Mario Casas en su paso por el 'Late Xou' de Marc Giró

La primera ronda de su duelo dio como vencedor a Marc Giró, que consiguió ganar en una prueba que consistía en sacar más pañuelos de una caja de pañuelos que el otro. Sin embargo, esto hacía que el actor sacara su lado más competitivo y lo diera todo en la segunda ronda. En esta nueva prueba tenían que lograr ser más rápidos que el otro en coger un abridor de cerveza y abrir un botellín, de nuevo con los guantes de boxeo puestos.

Marc Giró escandalizado por Mario Casas en 'Late Xou'

Mario Casas ganó su "combate" frente a Marc Giró

Ante la dificultad de la prueba, Mario Casas optaba por la vía rápida y, escandalizando por completo a Marc Giró. "", gritaba. ". Qué maravilla", reafirmaba el presentador.

Tras esta prueba llegaba la ronda final en el duelo entre el presentador y Mario Casas en el 'Late Xou'. "Tercer round, hay que pelar un plátano. Con los guantes, eh", advertía Marc Giró. A los pocos segundos el actor terminaba sacando por completo la cáscara de la fruta, volviendo a sorprender por completo al catalán. "Soy muy competitivo", se justificaba. De esta forma, el actor se convertía en el ganador, al vencer dos de las tres rondas de su "combate".