Mario Ortiz, de 'OT 2017', sorprende como barrendero en las calles de Madrid

Desde que saliese de uno de los talent-shows más conocidos de la pequeña pantalla, la vida de Mario Ortiz ha sido de todo menos tranquila. El triunfito superó todos los castings para entrar en 'OT 2017' pero fue en la Gala 0 de dicha edición en la que no logró el apoyo suficiente para entrar en la Academia más conocida de la pequeña pantalla. Su interpretación del conocido tema "Sofía" no fue suficiente para muchos y por ello, el madrileño se quedó a las puertas de formar parte de una de las generaciones más queridas de la historia del formato en nuestro país. Pese a ello, desde entonces no ha parado.

En 'Sálvame' y luchando por la música

En las redes sociales del triunfito le hemos podido ver constantemente subiendo todo tipo de covers de conocidas canciones y es que, tal y como ha declarado en infinidad de ocasiones,al mercado. Pero hasta que ese momento llegue, la vida sigue y Mario Ortiz sigue estrechamente vinculado al mundo de la televisión y es quey además locuta todo tipo de vídeos que podemos ver en el espacio. En definitiva, ha logrado hacerse un merecido puesto en la pequeña pantalla, aunque sea detrás de las cámaras.

Mario Ortiz, como barrendero

Ahora, barrendero en Madrid

Lo que pocos esperaban es el nuevo oficio con el que nos ha sorprendido el chico. Sus seguidores posiblemente se han quedado completamente impactados al ver una serie de Stories en su perfil oficial de Instagram en el que le vemos trabajar de barrendero en las calles de Madrid. En los diferentes vídeos posteados por él mismo le vemos pasear con el carrito que utilizan los barrenderos madrileños e incluso en una de las imágenes él ha incorporado el audio de "Camina", el tema grupal de la edición en la que estuvo a punto de participar. Un claro guiño a su pasado televisivo más conocido.

Muchos posiblemente se preguntarán qué ha pasado con 'Sálvame' y cuál es el motivo por el que Ortiz ha decidido embarcarse en esta nueva aventura profesional pero todo tiene una lógica explicación. No, Mario no ha cambiado de trabajo, todo se trata de una sanción que está cumpliendo de forma obligatoria. De esta forma, el chico se ha acogido a una medida que impulsó la anterior alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, que permite a personas que hayan sido multadas por diferentes motivos como por ejemplo orinar en la calle o beber en la vía pública, el sustituir una multa de 751 euros por estar tres días barriendo en las calles de la capital.

Concienciando a sus seguidores

De esta forma, el objetivo de esta medida es sin duda concienciar a los infractores de lo importante que es mantener limpia la vía pública y por ello les convierte durante 20 horas repartidas en tres jornadas en barrenderos, esos profesionales que deben limpiar lo que todos ensuciamos en las calles de Madrid. Vacíar papeleras, recoger colillas o chicles, coger hojas de árboles en los suelos, quitar pegatinas o carteles o recoger botellas son algunas de las funciones que deben realizar estas personas y que evidentemente también ha hecho Ortiz. En definitiva, una medida a la que Ortiz ha querido dar visibilidad desde su Instagram oficial, posiblemente para intentar concienciar a sus seguidores que ante todo, hay que ser cívicos y limpios en las calles, especialmente para evitar tener las ciudades sucias y tener que "sufrir" este tipo de sanciones.