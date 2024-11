Por Beatriz Prieto |

Ha pasado ya más de un mes desde que se dio a conocer que Mario Vaquerizo había acabado ingresado después de haberse caído de espaldas desde un escenario mientras actuaba con su grupo las Nancys Rubias en el festival Horteralia de Cáceres. Después de haber intervenido desde su casa en programas como 'El hormiguero' o 'TardeAR', el artista regresó la tarde del martes 26 de noviembre a su puesto en el programa de Ana Rosa Quintana, aún luciendo un collarín.

Mario Vaquerizo junto a sus compañeros de 'TardeAR'

"Cuando pierdes un sentido, recuperas otro. Entonces, yo he perdido, y. Pero el sentido del habla, que no sabía que era un sentido, y que es el sentido que le ha dado mi vida, no lo he perdido, se ha multiplicado", bromeó Vaquerizo, tras ser recibido con una de sus canciones. "Es la primera vez que paso por un proceso así,. Yo pensaba que había sido una mera caída, pero podría haber sido una desgracia para los que me queréis y un alivio para los que no me quieren", confesó el madrileño.

Vaquerizo confesó que "creo que me he dado cuenta de que soy mucho más fuerte de lo que yo pensaba. Todo el mundo me preguntaba cómo lo estaba pasando. Y yo decía: 'Pero si yo estoy bien'". "Cuando ves una adversidad, la adversidad es la que hay. Yo me he dado cuenta que he dado ese pronóstico, sin preocupar a mis padres, les decía que estaba bien, pero no lo estaba. Y después tenía buena actitud, que creo que es lo que nos salva", declaró además el cantante, quien vio por primera vez el vídeo de su caída en el programa de Telecinco, momento en el que apenas pudo contener la emoción.

"Estoy haciendo vida de jubilado"

"Me emociono por lo importante que es ser querido", confesó Vaquerizo quien, además, compartió que "me he dado cuenta que la vida te pone en tu sitio muchas veces". "Somos muy afortunados los que trabajamos en lo que nos gusta, aunque muchas veces estamos en una vorágine de no parar... y a lo mejor a veces la vida te para un poquito, para bien", reflexionó el madrileño. Además, el artista bromeó con el hecho de que "yo ahora estoy haciendo vida de jubilado: he vuelto al gimnasio (...) he perdido kilos, he vuelto a comer mucho, he dejado de fumar porque me he dado cuenta de que, después de 25 días, no lo echaba de menos, hacemos las cosas por inercia. De beber, no".