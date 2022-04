Con la nueva edición de 'Supervivientes 2022' a punto de dar su pistoletazo de salida el jueves 21 de abril, los concursantes han puesto rumbo a Honduras. Como primera toma de contacto antes de llegar a los Cayos Cochinos, los supervivientes se encontraron en un hotel donde ya han surgido los primeros conflictos.

La reacción de Alejandro Nieto

Además del rifirrafe entre Marta Peñate y Desi Rodríguez en el que protagonizaron una guerra de reproches, Alejandro Nieto se ha mostrado muy celoso al ver a su pareja Tania Medina muy cercana con Yulen Pereira. Según se ha podido ver en las imágenes, el que fuera Mister España reaccionó de mala manera al ver que la canaria hablaba mucho con el deportista, hasta llegar al punto en el que la llamó para que acudiese a su lado y así cortar la conversación.

Por si no fuera poco, Kiko Matamoros aprovechó para lanzar una pullita: " A ver si te la van a quitar, agárrala fuerte", comentó con no muy buenas intenciones. No es la primera vez que los celos rodean a esta pareja, ya que, ambos protagonizaron escenas muy parecidas en la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones', donde dieron una imagen muy tóxica de su relación.

Yulen Pereira, muy cercano a Anabel Pantoja

Parecer ser que Tania Medina no es la única chica a la que Yulen Pereira se ha acercado, ya que el esgrimista también se ha mostrado muy cómplice con Anabel Pantoja. Ambos se sentaron juntos en el autobús y compartieron risas y confesiones durante todo el trayecto, lo que podría haber sembrado la semilla de una de las primeras relaciones de la edición.