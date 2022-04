Con 'Supervivientes 2022' a tan solo tres días de arrancar en Telecinco, 'Sálvame' emitió dos mensajes enviados al programa por parte de sus compañeros Anabel Pantoja y Kiko Matamoros, en la tarde del 18 de abril, en los que ambos concursantes tuvieron muy presentes las más que posibles críticas que recibirían durante su paso por el reality de supervivencia, aunque mostraron actitudes bastante opuestas al respecto.

Belén Esteban confirma en 'Sálvame' su papel de defensora de Anabel Pantoja en 'Supervivientes'

"Desde aquí quiero mandar un saludo especialmente cariñoso a mi programa, a mis compañeros", manifestaba Pantoja, teniendo muy presentes a compañeros como Belén Esteban, Gema López, Lydia Lozano y Kiko Hernández. "Sé que tenéis que opinar, pero lo único que os pido es que os portéis bien conmigo, que os divirtáis, que nos sigáis y os entretengamos, que para eso estamos aquí", concluyó la sevillana, feliz, con la promesa de "nos vemos en tres meses".

En el caso de Matamoros, el colaborador no solo tuvo en cuenta a sus compañeros de 'Sálvame', sino que también mandó su mensaje a aquellos que lo acompañaban en 'Viva la vida': "lo que les mando es un abrazo, mis bendiciones y ya los perdono por adelantado". "Sé que voy a recibir mucho en esa selva que es 'Sálvame' y lo bueno que va a tener es que ni lo voy a oír ni lo voy a ver", añadía el madrileño, ante lo que Terelu Campos, en plató, prometió que "como tú bien sabes que aquí nos caracterizamos todos porque somos buenísimas personas, aunque no lo escuches, te lo pondremos a la vuelta".

Belén Esteban: "Yo voy a apoyar a mi gordi 100%"



Lo buena defensora que va a ser @BelenEstebanM ???? #yoveosalvame #Supervivientes2022 pic.twitter.com/SaDDgGTr7Z — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 18, 2022

"Quiero que la gente la conozca"

Antes de que se emitieran ambos mensajes, Esteban desveló que "yo soy una de las personas que va a defenderla y estoy encantada". "Por muy mal que la vea, nunca voy a pedir el voto para que la echen, porque creo que esto es un reto para ella y puede tener narices", aseguraba la colaboradora, tras lo cual aseguraba que "yo voy a apoyar a mi gordi al cien por cien" y confesó que "como ella abandone, yo sinceramente me llevaría un disgusto, porque creo que está en el mejor momento". "Yo no sé si a Anabel le irá bien o mal, pero yo solo quiero que la gente conozca un poquito cómo es. No la Anabel televisiva", añadía la madrileña, quien negó con rotundidad el hecho de que su amiga le hubiera pedido a su expareja, Omar Sánchez, que la esperase, aunque sí había pasado tiempo juntos antes del viaje a Honduras.