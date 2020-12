Marta López, muy herida y entre lágrimas a Efrén: "Me has hecho un daño irreparable"

La relación que existe entre Marta López y el amor es de todo menos fácil. Si pensábamos que tras su ruptura con Alfonso Merlos, la colaboradora de Telecinco solo podía ir cuesta arriba, estábamos equivocados. Esta vez, López se ha roto mientras veía un vídeo con las duras respuestas de Efrén Reyero, su expareja más reciente, durante el polígrafo de Conchita en 'Sábado deluxe'.

Marta López llora cabizbaja en 'Ya es mediodía'

La máquina dictaminó que el exconcursante de 'La casa fuerte' rompió con Marta López por un episodio de celos, por su mal carácter y que, además, fue grabada sin su consentimiento para que no pudiese contar nada sobre Efrén en televisión. "No me está traicionando un novio, que también. Me está traicionando un amigo, dijo titubeante". Todavía en shock y compungida, la colaboradora ha afirmado que "el único recuerdo que tiene de él es bueno" y que, lo demás, no se lo quiere creer.

Una de las cosas que más ha sorprendido a la audiencia es que Marta se ha referido a ella misma como "una gilipollas" y, tras decir que no llevaba unos días buenos, la colaboradora rompió a llorar como nunca antes le había ocurrido en un plató. Visiblemente afectada, dolida y decepcionada, López solo pide "que esto pase rápido". Isabel Rábago llegó incluso a decir que "Merlos le caía mejor", después de ver a su compañera tan sumamente afectada.

Efrén provocó también las lágrimas de Cynthia Martínez en 'Sábado Deluxe'

Cynthia Martínez, también conocida por haber tenido algo más que palabras con Canales Rivera, habría tenido prácticamente una relación con Efrén durante el confinamiento. Sin embargo, tras "cuatro meses", el malagueño decidió romper con la chica y no darle ningún tipo de explicación, según Martínez. Sin embargo, el momento en el que rompió a llorar fue cuando Reyero afirmó: "Yo ya le había dicho que no quería nada, lo que estaba haciendo era ya acoso". Una vez finalizó esas declaraciones, los gritos y lágrimas se apoderaron del plató.