Efrén se sincera sobre Marta López en 'La casa fuerte': "La veo más tocada de lo que esperaba"

La noche del jueves 10 de diciembre, Telecinco emitió la décimo sexta gala de 'La casa fuerte', en la que mostraron a Efrén Reyero imágenes de las declaraciones que su expareja, Marta López, había lanzado en 'Sálvame' y 'Ya es mediodía' tras su ingreso en el reality. Unas palabras a las que el concursante tuvo ocasión de responder en directo, al hablar de su relación con la colaboradora.

Efrén escucha algunas de las declaraciones de Marta López sobre él en 'La casa fuerte'

"Me ha dolido mucho no saber que entraba ahí", reconocía López en alguna de sus intervenciones, donde señalaba que "pensé que era un enfado y se iba a arreglar". "Debo ser tonta, porque creo que sí me ha querido", defendía también la colaboradora, al hablar de Reyero, con el que había "seguido hablando" a pesar de su supuesta ruptura. "He vivido con él algo bonito", señalaba la zamorana, quien admitía "que vaya a entrar en la casa entrando diciendo que no está conmigo y negociando otras cosas, claro que me duele". Dichas palabras por parte de Marta parecieron sorprender a Efrén, quien confesó que "puedo llegar a entender que le duela. La conozco, tiene mucho carácter".

"Mi intención no ha sido hacerle daño", manifestó el concursante, tras lo cual aclaró que "me enteré un viernes" de su entrada en el reality y "entraba el domingo". "No he negociado nada para otras cosas", respondió también Reyero, quien matizó que, no obstante, su representante sí podía haber iniciado algún proceso que él podría desconocer. "¿Cómo has visto a Marta?", preguntó Jorge Javier Vázquez. "La he visto más tocada de lo que esperaba. Es cierto que lo últimos mensajes que me ha mandado van en sintonía con la Marta que he visto", respondió Efrén, quien desveló que habría indicado a su primo.

"Tenemos una conversación pendiente"

"¿Crees que quiera volver contigo?", planteó entonces el presentador. "No lo sé. El último mensaje es del 30 de noviembre, y me daba que sí. A día de hoy, no lo sé", reconocía el concursante, quien señaló que no cerraba las puertas a una reconciliación, aunque "hubo cosas que no me gustaron de ella. Sabe qué son, porque se lo he dicho, y el confinamiento hizo que nos distanciáramos". "Quiero mirarla a los ojos, hablar con ella y tener una conversación que nos queda pendiente", declaró Efrén, quien rechazó la intervención de "terceras personas", dado que "pueden agravar las cosas mucho más".